Un conductor atropella a una docena de personas en la ciudad italiana de Módena y apuñala a otra en su fuga.

Un hombre al volante de un vehículo embistió este sábado a varias personas en el centro de la ciudad italiana de Módena, dejando al menos siete heridos heridos, dos de ellos en estado grave, según ha informado la agencia estatal italiana Ansa.

Tras el atropello, el conductor abandonó el coche y trató de escapar a pie. Durante la huida, atacó con un arma blanca a una persona que intentó frenarlo, de acuerdo con la agencia italiana Ansa. Poco después fue interceptado y detenido por la policía.

Los testigos han descrito escenas de pánico total y una persecución del supuesto atacante que involucró a varios ciudadanos que estaban en la escena. "Mientras intentaba socorrer a una señora con las piernas amputadas, él empezo a huir. [...] murmuraba algo pero no en italiano", ha relatado un testigo.

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"Hemos visto al conductor, aceleró de repente. Iba al menos a 100 kilómetros. Luego vimos a personas saltar por los aires", ha dicho otro. De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el supuesto atacante sería un ciudadano italiano de origen africano de unos treinta años, sin antecedentes penales.

Por su parte, las autoridades han llamado a la calma. "Habrá que investigarlo, pero es un incidente dramático", ha afirmado el alcaldesa, Massimo Mezzetti, sin confirmar la naturaleza del episodio. "En este momento [el atacante] se encuentra en la comisaría y le están interrogando", ha añadido.

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Asimismo, la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni, sigue con la máxima atención lo ocurrido en Módena y mantiene un contacto constante con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, y con el subsecretario de la Presidencia del Consejo con delega para la seguridad de la República, Alfredo Mantovano. Así lo informan fuentes de Palacio Chigi, mientras la primera ministra se encuentra en el Europe Gulf Forum en Navarino, Grecia.