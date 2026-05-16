Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump dice que Xi y él comparten una visión "similar" sobre el fin a la guerra en Irán

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Un helicóptero despega de la cubierta del USS Rafael Peralta, en el mar Arábigo, en una imagen de este viernes.

Un helicóptero despega de la cubierta del USS Rafael Peralta, en el mar Arábigo, en una imagen de este viernes. / CENTCOM / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

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