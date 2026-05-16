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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, asegura haber aprobado nuevos "formatos de respuesta" contra Rusia tras los últimos bombardeos sobre Kiev
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Zelenski anuncia nuevos "formatos de respuesta" tras los últimos ataques rusos sobre Kiev
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado este viernes que ha aprobado nuevos "formatos de respuesta" contra Rusia tras los últimos bombardeos sobre Kiev, que han dejado al menos 24 muertos, y ha afirmado que Moscú ya ha sufrido ataques contra infraestructuras militares y energéticas. "Debemos responder a los ataques rusos contra nuestras ciudades y pueblos de forma justa y contundente. Aprobaré ciertos protocolos de respuesta", ha señalado Zelenski durante su discurso vespertino diario, antes de afirmar que "anoche, el enemigo ya presenció ataques que impactaron, en particular, en sus instalaciones petroleras y bases militares". "Continuamos con estas operaciones", ha añadido.
Rusia incluye al grupo punk Pussy Riot en su lista de organizaciones terroristas
Las autoridades rusas han incluido este viernes al grupo de música punk Pussy Riot en el registro de extremistas y terroristas, lo que implica la congelación de los fondos bancarios de sus tres integrantes, que residen fuera de Rusia.
El Servicio Federal de Supervisión Financiera, dependiente del Kremlin, ha actualizado la lista de entidades y personas a las que acusa de estar involucradas en actividades extremistas o terroristas, incluyendo a Nadezhda Tolokónnikova, Maria Aliójina y Ekaterina Samutsevich.
El jefe de DDHH de la ONU condena la última oleada de bombardeos de Rusia contra Ucrania
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha condenado la última oleada de ataques lanzada por Rusia contra Ucrania, que dejó el jueves 24 muertos en la capital, Kiev, y ha pedido a las partes que actúen "inmediatamente" para poner fin a los combates. "Durante las últimas 24 horas, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron uno de los mayores ataques con armas de largo alcance contra Ucrania desde el inicio de su invasión a gran escala", ha dicho, antes de criticar "la reanudación de estos ataques masivos, que han provocado víctimas civiles en todo el país", después del alto el fuego entre el 9 y el 11 de mayo. Así, ha subrayado que "los ataques con armas de largo alcance son una de las principales causas de bajas civiles en Ucrania" y ha reseñado que "su uso cada vez mayor en zonas pobladas no hará sino incrementar el ya elevado número de víctimas civiles", según un comunicado publicado por su oficina.
El Ejército finlandés afirma que no ha detectado ningún dron en su espacio aéreo
Las Fuerzas de Defensa de Finlandia aseguraron este viernes que no han detectado ningún dron en su espacio aéreo esta madrugada y que la alerta emitida por las autoridades, que obligó a cerrar el aeropuerto de Helsinki durante tres horas, se debió a una posible amenaza. "No tenemos información ni indicios de que hayan entrado drones en territorio finlandés en esta ocasión", declaró Kari Nisula, jefe de operaciones de las Fuerzas de Defensa, en un rueda de prensa a la que también asistió el primer ministro del país nórdico, Petteri Orpo. Nisula explicó que las Fuerzas de Defensa recibieron información la pasada noche de que drones ucranianos equipados con explosivos podrían adentrarse en la región de Uusimaa, donde se encuentra Helsinki, aunque no quiso revelar la procedencia de esa notificación
Rusia y Ucrania informan de un nuevo canje de 205 prisioneros por cada parte
Rusia y Ucrania informaron este viernes de un nuevo canje de 205 prisioneros de guerra por cada bando. "El 15 de mayo del territorio controlado por el régimen de Kiev regresaron 205 militares rusos. A cambio fueron entregados 205 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania", informó el Ministerio de Defensa ruso. La fuente informó del canje cuando los prisioneros rusos intercambiados se encontraban en Bielorrusia, donde recibieron "la ayuda psicológica y médica necesarias". Según el Ministerio de Defensa ruso, el intercambio fue posible gracias a la mediación humanitaria de Emiratos Árabes Unidos, que ya facilitó otros canjes de este tipo.
Al menos tres civiles mueren tras ataque ucraniano a refinería a 200 kilómetros de Moscú
Al menos tres civiles rusos murieron y otros 12 resultaron heridos, incluyendo menores de edad, tras un ataque de drones ucranianos este viernes contra una refinería en la región de Riazán, ubicada a 200 kilómetros al sudeste de Moscú. "Lamentablemente, murieron tres personas y doce resultaron heridas, incluyendo menores de edad. Todas las víctimas recibieron atención médica de urgencias", informó el gobernador local, Pável Malkov, en su canal de MAX, el Telegram ruso.
Sube a 24 el número de muertos en el ataque ruso contra Kiev de ayer
Veinticuatro personas han muerto ya como consecuencia del ataque masivo ruso de este jueves con misiles y drones contra Kiev, según el último balance publicado por el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Todos los muertos han perdido la vida por el impacto de un misil en una zona residencial del barrio de Dárnitsia de la capital ucraniana. Otras 47 personas resultaron heridas en ese mismo impacto, según el balance citado. El personal de emergencias ucraniano ha examinado hasta ahora con perros rastreadores 2.800 metros cuadrados de superficie y ha retirado de la zona más de tres mil metros cúbicos de escombros.
Macron afirma que el ataque "masivo" de drones y misiles contra Ucrania ilustra la debilidad rusa
El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este jueves que el ataque "masivo" de drones y misiles que ha sufrido Ucrania en realidad lo que ilustra es la "debilidad" de Rusia y su incapacidad para terminar esta guerra en el terreno militar. En un mensaje en su cuenta de X, Macron denunció que con ese ataque, "el más importante de los cuatro últimos años", Rusia agrava la situación y muestra "la hipocresía con la que ha negociado la frágil tregua de los últimos días"."Al bombardear a los civiles -destacó-, Rusia muestra menos su fuerza que su debilidad: le faltan soluciones en el terreno militar y no sabe cómo terminar su guerra de agresión". El presidente francés mostró su solidaridad con Ucrania y con su pueblo y aseguró que "seguirá movilizándose para obtener un cese de las hostilidades y conseguir una paz justa y duradera para Ucrania, que garantice su seguridad y la de Europa".
Sube a cinco la cifra de muertos y a 44 la de heridos en el ataque ruso masivo contra Kiev
El número de víctimas mortales en el ataque ruso masivo contra Kiev ha aumentado a al menos cinco y el de los heridos a unos 44, según el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el alcalde de la capital, Vitali Klitschkó. "Hasta este momento, ya se ha informado de la muerte de cinco personas en Kiev como resultado del ataque ruso de anoche", escribió Zelenski en sus redes sociales. Además, más de 40 personas han resultado heridas en la capital, y otras siete en la región de Kiev, indicó. Este nuevo ataque ruso combinado, que se produjo después de que durante el pasado día Rusia ya lanzara casi 800 drones contra Ucrania, se produjo con unos 56 misiles y 675 drones, según la Fuerza Aérea. Las defensas antiaéreas lograron derribar 41 misiles, incluidos 12 misiles balísticos, y 652 drones de distintos tipos, pero se registraron impactos de 15 misiles y 23 vehículos aéreos no tripulados en 24 ubicaciones, así como caídas de fragmentos de drones derribados en 18.
Putin destituye a los gobernadores de Bélgorod y Briansk, regiones rusas fronterizas con Ucrania
Los gobernadores de Belgorod y Briansk, Viacheslav Gladkov y Alexander Bogomaz, han sido destituidos por Putin aunque les han instado a decir que se trata de renuncias su voluntarias. Ambas regiones rusas, que limitan con Ucrania, son blanco frecuente de ataques por parte de las fuerzas ucranianas.Según los decretos publicados en la página web del Kremlin, ambos han presentado su dimisión de forma voluntaria. Gladkov, en el cargo desde noviembre de 2020, será sustituido por Alexander Shuvaev como gobernador interino de Belgorod, mientras que Yegor Kovalchuk ocupará el puesto de Bogomaz, que lideraba Briansk desde 2014.
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- Directo | Castellón-Cádiz
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