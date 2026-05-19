El Parlamento de Escocia renueva el mandato de los independentistas con la elección de John Swinney como ministro principal

El líder del Partido Nacional Escocés (SNP), John Swinney, ha renovado este lunes su mandato como ministro principal en la sesión de investidura celebrada en el Parlamento de Holyrood tras las elecciones de principios de mayo. Swinney ha alcanzado la mayoría necesaria tras dos votaciones fallidas y ha sido investido únicamente con el apoyo de los diputados de su bancada. Todo apunta a que el SNP comandará un Gobierno en minoría, aunque contará previsiblemente con el apoyo parlamentario de los Verdes escoceses, cuyos votos serán fundamentales para lograr la mayoría necesaria en el Parlamento.

"Me esforzaré por ser un ministro principal para toda Escocia, que trabaje para unir a la gente. Prometo trabajar cada día para estar a la altura de la confianza que el pueblo de Escocia ha depositado en mí", ha asegurado el líder nacionalista tras confirmarse su elección. Los líderes de los principales partidos de la oposición le han felicitado y le han tendido la mano para colaborar en asuntos de interés compartido, pero han alertado de que seguirán fiscalizando sus labores al frente del Ejecutivo. "El auténtico examen empieza ahora", ha asegurado el líder de los laboristas escoceses, Anas Sarwar.

Referéndum de independencia

Una de las principales prioridades del Gobierno en esta legislatura será impulsar un nuevo referéndum de independencia, tal y como prometió Swinney durante la campaña. A pesar de las diferencias de opinión expresadas en las urnas, el líder nacionalista ha asegurado que los votantes "han elegido la mayor mayoría independentista de la historia de la descentralización". La suma de los 58 diputados del SNP y de los 15 obtenidos por los Verdes ha dado una mayoría holgada a favor de la independencia y ha dado impulso, según los nacionalistas, a una nueva consulta.

Más allá de la independencia, Swinney ha prometido implementar nuevas medidas para reducir el coste de la vida, mejorar los servicios públicos e impulsar el crecimiento económico. Algo que ha asegurado que llevará a cabo con un "liderazgo sólido" y ofreciendo confianza "en tiempos turbulentos".

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La elección de Swinney como ministro principal ha confirmado su exitoso regreso a la primera línea política. El actual líder escocés había ocupado cargos de responsabilidad en el Gobierno de Alex Salmond y ejerció como viceprimer ministro entre 2014 y 2023, un cargo que dejó tras la dimisión de Nicola Sturgeon como ministra principal. Durante la etapa de Humza Yousaf se mantuvo en un discreto segundo plano, pero su dimisión en 2024 le abrió de nuevo las puertas al liderazgo de la formación y del Gobierno regional. El nombramiento de este martes ha confirmado la apuesta de los electores por su figura y por un partido que gobierna de forma ininterrumpida en Escocia desde 2007.