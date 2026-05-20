Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Dos muertos en Dnipró en el último ataque nocturno ruso

Dos personas han muerto y otras seis han resultado heridas en la ciudad de Dnipró del centro-este de Ucrania en un nuevo ataque nocturno ruso contra la retaguardia ucraniana, según informaron las autoridades regionales y el Ejército.

Según ha informado el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, el ataque causó daños en un almacén y en varias viviendas de la ciudad de Dnipró, capital de la citada región.

Ganzha explicó que los rusos lanzaron contra la región un misil y numerosos drones.