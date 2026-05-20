Irán amenaza con llevar la guerra "fuera de Oriente Medio" si es atacado de nuevo por EEUU

Irán ha amenazado este miércoles con llevar la guerra "fuera de Oriente Medio" si es atacada por parte de EEUU e Israel en los próximos días. Ante el fracaso de las negociaciones, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que si no había avances o un acuerdo "en dos o tres días" retomaría la ofensiva "tan pronto como el viernes, sábado o domingo... puede que a inicios de la semana que viene".

Desde hace semanas, Teherán y Washington se encuentran en un punto muerto en las conversaciones, realizadas siempre a través de la intermediación de Pakistán. Ambos países están en posiciones extremadamente lejanas sobre todo en dos grandes puntos: el futuro del estrecho de Ormuz, que Irán quiere controlar, y el programa nuclear.

"Si la agresión contra Irán es repetida, la guerra se extenderá fuera de Oriente Medio, y realizaremos ataques destructivos en lugares que nunca hubierais imaginado. Ya antes avisamos que un ataque de EEUU sumiría a la región en la guerra. Nuestros avisos, no como los del enemigo, no son vacíos", ha declarado este miércoles en un comunicado la Guardia Revolucionaria iraní, el cuerpo de élite político-militar de la República Islámica.

Tras el primer ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero —que consiguió asesinar al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí—, el país persa empezó a castigar diariamente a casi todos sus vecinos con ataques de misiles y drones diarios. Teherán, además, forzó el cierre del estrecho de Ormuz, que sigue bloqueado ahora.

"Nosotros somos hombres de guerra. Veréis nuestro poder en el campo de batalla, no en publicaciones vacías en redes sociales. Nuestro aviso es que en caso de nueva agresión, activaremos nuestras capacidades de atacar fuera de la región", ha continuado la Guardia, en la primera ocasión que Irán realiza tal amenaza.

La República Islámica, eso sí, ha avisado en múltiples ocasiones que en caso de volver a ser atacada, entonces no solo mantendrá el cierre de Ormuz, sino que también hará lo mismo con el estrecho de Bab el Mandeb, que separa el océano Índico del mar Rojo. Esta es la gran vía comercial entre Europa y Asia, y su bloqueo sería un revés mucho más grande para la economía mundial que el bloqueo de Ormuz.

"Sorpresas"

Trump anunció esta semana que cancelaba temporalmente sus planes de volver a la guerra "a petición de Qatar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos". Filtraciones a la prensa desde el Pentágono, sin embargo, aseguran que los círculos de defensa estadounidenses aconsejaron a Trump no atacar a Irán, ya que el país persa "ha aumentado su capacidad de atacar posiciones estadounidenses", durante el último mes y medio de alto el fuego.

La situación, sin embargo, se encuentra en un punto muerto absoluto: las negociaciones —al menos según lo que anuncian Irán y EEUU públicamente— no avanzan ni se espera que lo hagan. Tampoco está claro qué podría conseguir Washington si vuelve a su campaña de bombardeos y ataques. La República Islámica ha demostrado en esta guerra su alta capacidad de absorber las muertes de sus altos cargos en los ataques de EEUU e Israel.

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"Hemos aprendido mucho en este tiempo. La vuelta de la guerra vendría con muchas más sorpresas por nuestra parte", ha dicho este miércoles el ministro de Exteriores iraní, Abbás Araghchi.