Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Muere una persona y 35 resultan heridas en un ataque de Ucrania contra un centro educativo en Lugansk

Al menos una persona ha muerto y otras 35 han resultado heridas a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Ucrania contra un centro educativo en una localidad bajo control de Rusia en la provincia de Lugansk, según han denunciado las autoridades locales, que han afirmado que los trabajos de búsqueda y rescate continúan en el lugar.

El Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia ha indicado que los rescatistas han logrado recuperar un cadáver entre los escombros del centro, situado en Starobilsk, antes de apuntar que habrían sido localizados otros cuerpos en la zona, por lo que el balance de fallecidos podría aumentar en las próximas horas, tal y como ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

El gobernador prorruso de Lugansk, Leonid Pasechnik, ha acusado a las Fuerzas Armadas ucranianas de ser responsables de "una tragedia" al "atacar a niños indefensos mientras dormían". "Drones enemigos han atacado un edificio académico y un dormitorio del Colegio Profesional de la Universidad de Pedagogía de Starobilsk"