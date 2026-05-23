GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Irán afirma que un protocolo de acuerdo con EEUU está en fase de finalización
"Durante la última semana, la tendencia ha sido hacia un mayor acercamiento de posturas", declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, a la televisión estatal
EFE
Teherán
Irán afirmó este sábado que Teherán y Washington han acercado posturas de cara a un posible acuerdo de paz bajo mediación de Pakistán, aunque evitó dar por cercano un acuerdo definitivo y señaló que las conversaciones se centran ahora en finalizar un memorando de entendimiento entre ambas partes.
"Durante la última semana, la tendencia ha sido hacia un mayor acercamiento de posturas", declaró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bagaei, a la televisión estatal.
Sin embargo, Bagaei evitó dar por cercano un acuerdo definitivo y señaló que todavía es necesario esperar "para ver qué ocurre en los próximos tres o cuatro días".
- Susto escalofriante para un vehículo en Castellón al chocar con tres jabalíes en la N-340
- María Gimeno Freixas (22 años): entre las 10 mejores estudiantes de Ingeniería de Tecnología de España, cinco idiomas y... nieta del exalcalde de Castelló Gimeno
- Contrato de dos años y medio: la Vall busca 7 profesionales para un proyecto pionero de infancia
- Directores de 42 centros de Castellón se reúnen con la directora territorial: alertan de carencias estructurales y recortes de grupos y piden diálogo y soluciones
- Alerta por noches tropicales y calor extremo: Las zonas que sufrirán el verano más duro según las cabañuelas de Jorge Rey
- Primero la pública y ahora, la educación concertada: irán a la huelga en junio ¿cómo afectará a Castellón?
- Un pueblo de Castellón quiere salvar el sonido que ha acompañado a generaciones: así será la restauración de sus históricas campanas
- Cazan' al culpable de empapelar Castelló y lo multan con 1.500 euros