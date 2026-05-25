Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Rubio dice que Trump "no hará un mal acuerdo" y que sólo falta la respuesta de Irán

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El secretario de Estado de EEUU defiende que la diplomacia estadounidense ha colocado una propuesta muy firme que busca resolver la crisis del bloqueo marítimo y encauzar el contencioso nuclear de manera multilateral

Varios iraníes participan en una ceremonia conmemorativa en memoria de los fallecidos en la guerra.

Varios iraníes participan en una ceremonia conmemorativa en memoria de los fallecidos en la guerra. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

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