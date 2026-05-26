Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU lanza "ataques de autodefensa" contra Irán en plenas negociaciones de paz

Israel ataca objetivos de Hizbulá en varias zonas de Líbano

El Ejército israelí emitió un breve comunicado este lunes por la noche donde aseguró estar atacando el Valle de la Bekaa, este de Líbano y unas de las áreas menos afectadas desde el alto en fuego entre el Estado hebreo y la milicia chií libanesa Hizbulá, así como "otras zonas" de su país vecino. Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, respondió a una publicación en X de la Presidencia libanesa asegurando que las "actividades" de Israel al sur de Líbano tienen como único propósito proteger a sus ciudadanos de los ataques de Hizbulá y desmantelar el reino del terror que construyó allí". "Esto es el resultado del fracaso total del gobierno libanés en cumplir con sus compromisos", culmina la publicación de Saar.