Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania cifra en cerca de 3.000 los ciudadanos africanos que combaten en el Ejército ruso desde 2022

Las autoridades ucranianas han cifrado en 2.965 los ciudadanos de una treintena de países africanos han combatido o lo siguen haciendo en las filas del Ejército ruso, una gran parte de ellos reclutados bajo "promesas engañosas", cuando se celebra este lunes en varias partes de ese continente el Día de África. La cifra ha sido facilitada por la responsable del Departamento de África del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Liubov Abravitova, en una entrevista para Ukrinform, en la que no descarta que pueda ser aún mayor ya que para este año, el Gobierno ruso plantea otra movilización de al menos 18.500 extranjeros. Abravitova ha detallado que son 36 los países africanos que en algún momento del conflicto han contado con presencia en las Fuerzas Armadas de Rusia, pero con especial predominancia de Kenia, Ghana, Egipto, Nigeria, Uganda, o Camerún. "Rusia utiliza diversos mecanismos de reclutamiento, desde promesas engañosas de becas gratuitas hasta el reclutamiento a través de estructuras religiosas", ha apuntado Abravitova, que apuesta por que Ucrania aborde de manera individual con cada uno de estos países esta situación.