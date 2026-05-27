Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel asegura que implementará el "plan de emigración" de Gaza

El ministro de Defensa israelí asegura que implementará el "plan de emigración" de Gaza

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, reafirmó este miércoles su intención de implementar el plan de desplazamiento fuera de Gaza de la población, que el Gobierno estaba gestionando a principios de 2025 pero quedó paralizado con la evolución de la ofensiva y el actual alto el fuego.

"El plan de emigración voluntaria de Gaza también se implementará, todo a tiempo y de la manera correcta", escribió Katz en la red social X.