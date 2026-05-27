Irán difunde un borrador de acuerdo para reabrir Ormuz y la Casa Blanca lo desmiente

Los medios iranís han divulgado un principio de pacto para abrir negociaciones con EEUU y que contempla la reapertura del tráfico en el estrecho de Ormuz por parte de Teherán a cambio del fin del bloqueo estadounidense a buques iraníes y la retirada de las tropas norteamericanas de la zona, informó la televisión estatal iraní, que obtuvo el documento. Según la cadena estatal, el texto de una página es "preliminar" y esboza "el memorando de entendimiento" entre los dos rivales para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero. En el memorando Irán se comprometería a restablecer el tráfico marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz a los niveles previos a la guerra en el plazo de un mes, algo que Teherán gestionaría con Omán.

Pese a la buena noticia, que ha causado un recorte inmediato en el precio del petróleo, EEUU ha desmentido la noticia divulgada por la televisión iraní. La Casa Blanca arremetió este miércoles contra ese supuesto proyecto de acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio anunciado por la televisión estatal iraní, calificándolo de "total invención". Washington ha negado cualquier compromiso de Estados Unidos de levantar el bloqueo naval contra Irán y retirar sus fuerzas de la región del Golfo. "Este informe de medios controlados por Irán no es cierto y el MOU que 'difundieron' es una total invención. Nadie debería creer lo que está publicando la prensa estatal iraní. LOS HECHOS IMPORTAN", dijo la Casa Blanca a través de la red X.

Según ese memorando negado por la Casa Blanca, Estados Unidos levantaría el cerco a puertos y buques iraníes que estableció como represalia al bloqueo de Ormuz y retiraría sus tropas de las cercanías de Irán. Tras ello, los dos países se darían un plazo de 60 días para negociar el resto de cuestiones, como el programa nuclear iraní.

Irán y Estados Unidos han intensificado en los últimos días los esfuerzos para poner fin a la guerra y negocian a través de Pakistan un acuerdo para reabrir el estrecho que podría dejar para más adelante las discusiones sobre el programa nuclear iraní. Esa reapertura tendría efectos directos en los precios del petróleo.

Noticias relacionadas

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó ayer que quedan por resolver algunas discrepancias del borrador inicial de un posible preacuerdo y que llevará "unos días", especialmente en lo referente a un acuerdo nuclear que impida el desarrollo de armas atómicas a Teherán.