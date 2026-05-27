Trump rechaza un pacto que permita a Irán controlar el estrecho de Ormuz

Donald Trump descartó este miércoles cualquier acuerdo que permita a Irán ejercer control sobre el estrecho de Ormuz. "Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Vamos a vigilarlas. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar", afirmó el presidente de EEUU durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. Con este mensaje, respondía al borrador difundido por la televisión estatal iraní, que apuntaba a un borrador de acuerdo para restablecer el tráfico marítimo.

Según ese documento, Teherán se comprometería a recuperar en un mes los niveles de tráfico comercial previos a la guerra. La gestión se haría en coordinación con Omán, país que aparece en el texto como actor relevante para desbloquear la situación. Sin embargo, la Casa Blanca negó la existencia de tal documento y Trump rechazó de plano esa posibilidad.

Trump fue un paso más allá y endureció el tono contra Omán, en caso de que no cooperara con los intereses estadounidenses. "Omán se comportará como todos los demás o tendremos que bombardearlos", señaló, para matizar a continuación: "Ellos lo entienden. Estarán bien". El presidente insistió en que el estrecho debe permanecer abierto a todos, algo que contrasta con la insistencia de que Estados Unidos pretende mantener vigilancia directa sobre la ruta.

Sin sanciones sobre la mesa

Trump negó también que se esté negociando un alivio de sanciones o el desbloqueo de fondos iraníes congelados. "No, no estamos hablando de ningún alivio de sanciones ni de dar dinero. Ni sanciones, ni dinero, ni nada", sostuvo.

El borrador iraní contemplaba que Estados Unidos levantara el cerco a puertos y buques iraníes impuesto como represalia al bloqueo de Ormuz. También incluía una retirada de las fuerzas estadounidenses cerca de Irán. Washington lo niega.

El supuesto preacuerdo tampoco incluiría un pacto nuclear inmediato. La idea, según las filtraciones, sería extender la tregua durante 60 días y negociar después la limitación del enriquecimiento de uranio por parte de Teherán.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, interviene durante una reunión de Gabinete de la Casa Blanca / SAMUEL CORUM / EFE

"No estamos satisfechos"

Trump trató de presentarse como si tuviera la sartén por el mango, y que son los iraníes a los que les corre prisa un acuerdo. "Irán tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo. Hasta ahora no hemos llegado allí. No estamos satisfechos con ello, pero lo estaremos o tendremos simplemente que terminar el trabajo", dijo.

El mandatario sostuvo que las negociaciones están "yendo muy bien", aunque volvió a amenazar con retomar la ofensiva militar suspendida desde abril tras el alto el fuego. Si Teherán entrega lo que Washington exige, dijo, será "estupendo"; si no, advirtió, el secretario de Defensa (llamado por Trump como “de Guerra”), Pete Hegseth, "va a acabar con ellos".

También trató de dar la imagen de que no tiene prisa por cerrar un pacto antes de las elecciones de medio mandato de noviembre. Esto contrasta con el incesante aumento del precio del combustible y el coste de vida, algo que está exasperando al electorado, según los sondeos de las últimas semanas.

Trump se mostró desafiante al señalar que, según él, Irán intenta alargar las negociaciones para presionarlo con el impacto económico de la guerra. "Pensaron que iban a hacerme esperar", dijo. Y remató: "No me importan las elecciones de mitad de mandato".

Rubio defiende la vía diplomática

El secretario de Estado, Marco Rubio, evitó ofrecer detalles concretos, aunque reconoció avances. "Creo que ha habido cierto progreso y cierto interés, y veremos en las próximas horas y días si se puede avanzar", explicó. También remarcó que "la diplomacia siempre es la primera opción" dijo, a modo de contrapeso con las declaraciones del presidente.

Mientras tanto, Estados Unidos e Irán han intensificado sus contactos a través de mediadores paquistaníes para cerrar un acuerdo que ponga fin a la guerra y desbloquee Ormuz. Rubio añadió que Trump tiene "otras opciones" si las conversaciones no dan el resultado que busca.

Un acuerdo que debe ser "perfecto"

Trump vinculó además la normalización de las relaciones entre países árabes e Israel con el fin de la guerra. Dijo que está "pidiendo con fuerza" que Arabia Saudí y Qatar se sumen a los Acuerdos de Abraham, impulsados durante su primer mandato, aunque evitó afirmar que un pacto con Irán dependa de ese paso.

Trump también rechazó que Rusia o China puedan hacerse cargo de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido. "Eso no me haría sentir cómodo", afirmó.

El presidente aseguró que ahora podría lograrse un "buen acuerdo" con Irán, pero trató de justificar la demora alegando que él busca algo más. "Tiene que ser perfecto", dijo. "No hice esto para conseguir un acuerdo malo". No obstante, los elementos principales de negociación, como la reapertura de Ormuz, son condiciones que ya existían antes de la guerra: el cierre del estrecho no es una causa, sino una consecuencia de los ataques estadounidenses.