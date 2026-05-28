Bruselas multa con 200 millones a Temu por no evitar la venta de productos ilegales

La Comisión Europea ha decidido este jueves multar a Temu con 200 millones de euros, por considerar que el sistema de evaluación de riesgos del gigante chino de venta online no es suficiente para evitar la compra productos ilegales en su plataforma, poniendo en riesgo a los consumidores europeos.

Cargadores defectuosos, juguetes para bebés a los que se les caen piezas, con el consiguiente riesgo de asfixia, o que contienen sustancias químicas que superan los límites de seguridad… Bruselas ha hecho un exhaustivo análisis de los productos a la venta en Temu y la conclusión es que "las pruebas de las que dispone la Comisión indican que es muy probable que los consumidores de la UE encuentren artículos ilegales en Temu".

Bruselas ha basado su informe en compras aleatorias, análisis de autoridades aduaneras e informes de asociaciones de consumidores. En el caso de los juguetes, una alta fuente comunitaria ha explicado que el problema va desde el etiquetado incorrecto "hasta la presencia de sustancias químicas, riesgos de asfixia…". En el caso de los cargadores, por ejemplo, algunos llegaban a provocar quemaduras.

Prevención de riesgos

La Comisión ha llegado a la conclusión de que el modelo de análisis de riesgos de la compañía no es suficiente. Bruselas ha alegado que la plataforma "no identificó, analizó ni evaluó diligentemente los riesgos sistémicos de la oferta de productos ilegales en su plataforma y el consiguiente daño a los consumidores".

Además, la Comisión ha apuntado a que la compañía no solo no filtra los productos ilegales, sino que algunos de ellos forman parte de programas de promoción por parte de 'influencers'. Esto, ha advertido el Ejecutivo, "podría aumentar los riesgos de difusión de productos ilegales". Bruselas, de hecho, mantiene una investigación abierta sobre esto y otra sobre el diseño adictivo de la plataforma.

La mayor multa

Esto supone una violación de la Ley de Mercados Digitales, que regula, entre otras cosas, el comercio online. En respuesta, el Ejecutivo comunitario ha decidido imponer una multa a Temu de 200 millones de euros, la más alta hasta ahora, superando los 120 millones de euros a la red social 'X' por el diseño engañoso de su marca de verificación azul.

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El caso se remonta a 2024, cuando Bruselas abrió la investigación contra Temu. En julio del pasado año, la Comisión llegó a la conclusión de que había indicios de que la plataforma estuviera violando la legislación comunitaria. Con la decisión de este jueves, el Ejecutivo confirma su decisión. El gigante chino deberá pagar la multa antes del mes de agosto y ajustar su sistema para cumplir con la ley o enfrentarse a más sanciones.