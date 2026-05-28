Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán bombardea una base estadounidense en respuesta al ataque de EEUU

Irán bombardea una base aérea de EEUU en respuesta a una ofensiva previa

La Guardia Revolucionaria iraní dijo este jueves que ha lanzado un ataque contra una base aérea de Estados Unidos en respuesta a una ofensiva previa estadounidense contra el sur del país, en medio de negociaciones entre ambos países para poner fin al conflicto, de cuyo inicio se cumplen hoy tres meses.

"Tras el ataque perpetrado esta madrugada por el Ejército estadounidense contra un punto cercano al aeropuerto de Bandar Abbas (ciudad sureña iraní cercana al estrecho de Ormuz) con proyectiles aéreos, la base aérea estadounidense, origen de la agresión, fue atacada a las 4:50 (1:20 GMT)", indicó la Guardia en un comunicado recogido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada al cuerpo.