Bruselas anuncia el desbloqueo de 16.400 millones en fondos europeos para Hungría

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció este viernes el desbloqueo de 16.400 millones de euros para Hungría entre fondos NextGeneration y de cohesión, tras semanas de negociaciones.

Von der Leyen, en una comparecencia conjunta en Bruselas con el primer ministro húngaro, Péter Magyar, dijo: "Nuestros equipos han trabajado duro día y noche juntos para encontrar puntos en común (...). Nos pusimos de acuerdo en proyectos muy concretos que apoyarán sectores clave como la energía, vivienda, transporte o pequeñas empresas".

El desbloqueo de la financiación europea supone un hito "importante para el pueblo húngaro", celebró Magyar, que se mostró "muy agradecido" y que sostuvo que están "dispuestos a seguir cooperando juntos en el interés" de Hungría "y de todos los ciudadanos europeos".

Recuperación y cohesión

El desglose de esta inyección económica, que asciende a un total de 16.400 millones de euros, se estructura en tres grandes partidas, de las cuales la mayor de ellas comprende 10.000 millones de euros procedentes del Fondo de Recuperación y Resiliencia, los conocidos como 'NextGeneration'.

A esta cantidad se suman 4.200 millones de euros en fondos de cohesión --congelados hasta ahora bajo el mecanismo de condicionalidad vinculado al respeto del Estado de derecho-- y otros 2.200 millones correspondientes a partidas bloqueadas por las deficiencias del país en materia de libertad académica.

"También me gustaría agradecer a mis colegas, todos los ministros húngaros y colegas en el Gobierno, trabajando muy, muy duro todos los días, todas las noches. Hubo algunos puntos en los que pensé que era inútil y que no era posible hacerlo tan rápido, pero estamos aquí y estamos muy felices. Estoy seguro de que todos los húngaros serán muy felices", expresó Magyar.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al primer ministro de Hungría, Peter Magyar. / OLIVIER HOSLET / EFE

Reformas pactadas

Con respecto a los 10.000 millones del fondo de recuperación (6.500 millones en ayudas directas y 3.500 millones en préstamos), el paso de hoy no significa que los recursos se vayan a desembolsar inmediatamente, sino que Budapest tendrá que cumplir con las reformas pactadas con las autoridades comunitarias antes de que acabe agosto.

En concreto, se espera que el gobierno de Magyar envíe la semana que viene el plan de recuperación húngaro revisado con los cambios pactados entre ambas partes. Bruselas prevé dar luz verde al documento en julio, lo que en la práctica deja a las autoridades húngaras con apenas unas semanas para cumplir con sus compromisos antes del 31 de agosto.

Esta retención de fondos responde al prolongado pulso entre las instituciones comunitarias y el anterior ejecutivo húngaro que encabezó el ultranacionalista Viktor Orbán, marcado por las constantes advertencias europeas sobre el deterioro democrático de Hungría y la controversia por la aprobación de leyes restrictivas contra el colectivo LGTBIQ, entre otros aspectos.

El grueso de este dinero se encontraba retenido desde diciembre de 2022, momento en el que el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea activaron unos inéditos mecanismos de protección del presupuesto comunitario debido a lo que consideraron deficiencias en materia de independencia judicial, vulneraciones de derechos civiles y los riesgos de corrupción sistémica durante el mandato de Orbán.

Antes del histórico acuerdo político anunciado hoy, las últimas inyecciones directas de capital comunitario hacia Hungría se materializaron entre finales de 2023 y principios de 2024.

Bruselas transfirió a Budapest 779,5 millones de euros a finales de diciembre de 2023 en concepto de prefinanciación para el plan REPowerEU, seguidos de un abono de 140,1 millones de euros en enero de 2024 correspondientes a los anticipos del Mecanismo de Recuperación.