Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU e Irán continúan negociando un acuerdo sin saber "cuándo o si se firmará"

EEUU e Irán continúan negociando

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán continúan sin saber "cuándo -o si- se firmará" el memorando de entendimiento que anunció este jueves Washington, y negó posteriormente Irán, afirmó el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, quien dijo sentirse "optimista".

Vance aseguró que, pese a los ataques intermitentes en Oriente Medio, el "alto el fuego se mantiene" mientras consensúan un texto común que ponga fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán y permita reabrir el estrecho de Ormuz.