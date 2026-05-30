Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU e Irán continúan negociando un acuerdo sin saber "cuándo o si se firmará"

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El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance asegura que, pese a los ataques intermitentes en Oriente Medio, el "alto el fuego se mantiene" mientras consensuan un texto común

Decenas de muertos tras intensos bombardeos israelíes en el sur del Líbano

Decenas de muertos tras intensos bombardeos israelíes en el sur del Líbano

Lucía Feijoo Viera

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

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