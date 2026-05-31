¿De Meliá a Marriott? El órdago de Trump sobre Cuba amenaza el negocio turístico de empresas españolas

"Cuba está controlada por GAESA, un Estado dentro del Estado", proclamó el jefe de la diplomacia de EEUU, Marco Rubio, en un mensaje al pueblo cubano por su Día de la Independencia el pasado 20 de mayo. "Hace 30 años, Raúl Castro fundó una empresa llamada GAESA. Esta empresa es propiedad de las Fuerzas Armadas y está operada por sus mandos, y cuenta con ingresos tres veces superiores al presupuesto de su Gobierno actual", dijo, y añadió: "Tiene 18.000 millones de dólares en activos y controla el 70% de la economía cubana". Entre otras, se lleva "las ganancias de los hoteles" sin que "nada llegue al pueblo cubano", concluyó.

El máximo representante de la diplomacia estadounidense ponía así en la diana al conglomerado estatal. Donald Trump ya ha advertido de su intención de tomar el control de la isla, después de asfixiarla con un embargo petrolero que la está dejando esencialmente en bancarrota.

El presidente de Estados Unidos suele tratar de buscar negocio en aquellos lugares en los que interviene. Con Ucrania cerró un lucrativo acuerdo de explotación de tierras raras y otros minerales a cambio de no retirar por completo el apoyo a los esfuerzos bélicos de la lucha de Kiev contra la invasión rusa. En Venezuela, tras decapitar al régimen con el secuestro de Nicolás Maduro, ha maniobrado para que las empresas estadounidenses se lleven el grueso del pastel petrolero del país.

¿Qué podría querer de Cuba?

El negocio más lucrativo de la isla es el turismo. Cuba sigue siendo, a pesar de la crisis humanitaria, un lugar paradisíaco con una historia y cultura únicas. Hay grandes hoteleras estadounidenses del sector que podrían estar interesadas en implantarse o regresar a la isla. La mayor, Marriott, ya administró el hotel Four Points by Sheraton en La Habana. Fue en 2016, durante el deshielo cubanoestadounidense impulsado por Barack Obama con Raúl Castro. Otras, como Hilton, tuvieron una presencia histórica antes de la revolución cubana (1959) que llevó a Fidel Castro al poder. El Habana Hilton, operado a través de una filial cubana, terminó intervenido por el nuevo Gobierno comunista.

"En Cuba, el grado de incertidumbre continúa siendo elevado", asegura Meliá

Otras grandes compañías hoteleras como Hyatt, Wyndham, Choice Hotels o Best Western tienen el músculo financiero para relanzar el negocio y millones de clientes a poca distancia en vuelo. A eso hay que añadirle otras compañías estadounidenses relacionadas con el turismo, desde las aerolíneas (American Airlines o Delta Air Lines) o turísticas (Airbnb, Expedia).

Riesgo para las empresas españolas

El turismo en Cuba sufrió un durísimo golpe durante la pandemia de coronavirus de 2020. Además, desde 2021, Cuba fue incluida en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo, lo que ha frenado la recuperación del sector. Por ejemplo, los ciudadanos de más de 40 países industrializados, entre ellos España, que hayan viajado previamente a Cuba pierden la posibilidad de entrar en Estados Unidos sin visado, según explica el Ministerio de Exteriores de España en su ficha sobre Cuba.

En 2024 viajaron a Cuba por turismo unos 65.000 españoles, menos de la mitad que en 2019, cuando fueron 150.000.

España ocupa una posición de liderazgo en el sector turístico cubano. Hay más de 100 contratos de administración hotelera aprobados en Cuba, gestionados por unas 20 cadenas hoteleras extranjeras; de ellas, 10 son españolas: Meliá, Iberostar, Be Live, Roc, Barceló, Valentín, NH, Blau, Axel y Sirenis, según Exteriores. Tenían incluso planes de expansión. En esto llegó Donald Trump y mandó parar.

El presidente ha ordenado un embargo del petróleo venezolano que mantenía Cuba a flote. La situación en la isla es dramática. Casi nada funciona, ni hospitales, ni escuelas ni alumbrado. Los hoteles tratan de seguir a flote con generadores, pero muchos han suspendido sus servicios.

Meliá, la primera

La cadena mallorquina Meliá es la que está más implantada en Cuba. Tiene 34 hoteles y 14.053 habitaciones en régimen de gestión. Iberostar, la segunda, controla 18 establecimientos.

"En Cuba, el grado de incertidumbre continúa siendo elevado", comunicó Meliá en la presentación de resultados de los primeros tres meses de 2026, realizada el 7 de mayo, en la que la empresa reveló el impacto negativo que había supuesto la intervención de Estados Unidos en la región.

"Este hecho ha generado una dificultad sobrevenida para la obtención de combustible que, junto con el establecimiento de un estricto bloqueo comercial, ha afectado en gran medida al mercado turístico. La falta, además, de combustible de aviación provocó la cancelación de numerosas conexiones directas con el país, incluso desde su principal mercado emisor, el canadiense. En este entorno, se ha producido un cierre paulatino de nuestros hoteles, finalizando el trimestre con aproximadamente el 50% de la capacidad operativa, impactando por tanto al número de habitaciones disponibles en el periodo y a los indicadores operativos reportados", señaló la compañía. "En este escenario, el turismo nacional se ha convertido en la práctica totalidad de las reservas para los hoteles aún abiertos. Sin embargo, este mercado no es suficiente para compensar la caída de la demanda internacional. La evolución de la región dependerá en gran medida de los acontecimientos y de una eventual recuperación de los suministros energéticos", recoge la citada presentación.

Desde la compañía no han querido hacer nuevas declaraciones, aunque el presidente de la cadena hotelera, Gabriel Escarrer, afirmó en un reciente encuentro con medios de comunicación que la situación en el país caribeño es "insostenible" y confía en que todo se desarrolle de la mejor forma posible para el pueblo cubano.

"Seguimiento permanente de la situación"

Desde el Gobierno español aseguran que mantienen un "seguimiento estrecho y permanente de la situación, en coordinación con las empresas españolas con presencia en Cuba, y, en especial, a través de la Oficina Económica y Comercial de España en La Habana", según informan fuente del Ministerio de Economía.

Este trabajo incluye también "contactos continuos con algunas de las empresas potencialmente afectadas, para conocer su situación concreta, identificar posibles riesgos y acompañarlas en la evaluación de escenarios". El objetivo, aseguran, es mantener una interlocución directa con las empresas, "anticipar posibles impactos y facilitar capacidad de respuesta ante cualquier evolución".

EL PERIÓDICO se ha puesto en contacto con las principales empresas hoteleras estadounidenses para preguntarles si estarían interesadas en regresar a la isla, pero no ha recibido respuesta al cierre de este artículo. Tampoco ha respondido el Ministerio de Exteriores, responsable de la diplomacia económica española.