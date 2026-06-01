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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU lanza varios ataques de "autodefensa" contra Irán

La Guardia Revolucionaria iraní asegura haber respondido a la ofensiva de EEUU atacando una base aérea

Una concentración de apoyo al régimen iraní, el pasado sábado en Teherán.

Una concentración de apoyo al régimen iraní, el pasado sábado en Teherán. / ABEDIN TAHERKENAREH / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

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