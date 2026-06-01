Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU lanza varios ataques de "autodefensa" contra Irán

La ONU celebra este lunes una sesión por la ofensiva israelí en Líbano

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará este lunes una sesión de emergencia por el aumento de la ofensiva israelí en el Líbano, tras solicitarlo Francia, según confirmó la ONU a EFE este domingo.

El órgano de Naciones Unidas se reunirá de nuevo para hablar de la situación en Oriente Medio, pese a que ya tenía convocada una sesión sobre 'las amenazas a la paz y la seguridad internacional', tras denunciar Rumanía que drones rusos han cruzado su espacio aéreo.