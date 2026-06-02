Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump cree que puede haber un acuerdo con Irán la próxima semana pese al freno en las negociaciones

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El presidente de Estados Unidos le dijo a Benjamín Netanyahu en una conversación telefónica que está "jodidamente loco" por la escalada en la ofensiva israelí en Líbano, según el medio estadounidense Axios

Humo tras un ataque de Israel en el sur de Líbano, este lunes.

Humo tras un ataque de Israel en el sur de Líbano, este lunes. / ATEF SAFADI / EFE

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

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