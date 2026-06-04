Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Israel y Líbano acuerdan un alto el fuego

El embajador israelí en EE. UU. advierte que el alto el fuego no da inmunidad a Hizbulá

El embajador de Israel en Estados Unidos, Yechiel Leiter, quien encabezó la delegación del país hebreo en las conversaciones con el Líbano en Washington, advirtió que el alto el fuego acordado este miércoles no otorga inmunidad a la milicia chií libanesa Hizbulá.

"Las conversaciones de hoy representan otro paso importante en el proceso para facilitar la paz entre Israel y el Líbano. Pero que quede claro: si Hizbulá cree que este resultado le otorga inmunidad, se equivoca", escribió Leiter en X.