Carrera armamentística
Kim Jong-un aboga por una expansión "exponencial" del arsenal atómico de Corea del Norte
El líder norcoreano apela a las "amenazas potenciales" y a las "imprevisibles crisis"
EFE
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, abogó por una expansión "exponencial" del arsenal atómico del país durante una visita a una planta nuclear recientemente puesta en funcionamiento, según informó este jueves la agencia de noticias norcoreana KCNA. Kim aseguró que la capacidad de producción material nuclear apto para armas del país "se ha duplicado con creces" en los últimos cinco años, y agregó que la prioridad es "reforzar" las fuerzas nucleares "a un ritmo exponencial".
El mandatario dijo que "las amenazas existentes que se agravan a cada instante, las amenazas potenciales y las impredecibles crisis a largo plazo ponen de relieve la urgencia y responsabilidad" de reforzar "de manera sostenida y acelerada la capacidad de disuasión nuclear". "En consecuencia, es nuestro deber seguir ampliando y fortaleciendo las fuerzas nucleares estatales, eje central de la estrategia para disuadir y combatir una guerra, y ejercer plenamente la posición de Estado con armas nucleares", declaró.
El líder norcoreano realizó en la víspera la visita a las instalaciones, acompañado por altos funcionarios del partido, pero KCNA no reveló detalles sobre la ubicación de la planta. Sin embargo, la agencia surcoreana Yonhap señaló que actualmente Corea del Norte cuenta con instalaciones de enriquecimiento de uranio en tres localizaciones: Yongbyon, Kangson y Kusong; si bien se desconoce si el informe sugiere la existencia de un cuarto emplazamiento.
En un congreso clave del oficialista Partido de los Trabajadores celebrado en febrero, Kim Jong-un sostuvo que la "firme e inquebrantable" voluntad del país es "fortalecer y ampliar aún más las fuerzas nucleares del Estado.
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