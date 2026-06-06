En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Volodímir Zelenski propone en una carta abierta a Vladímir Putin un alto el fuego y negociaciones directas para poner fin a la guerra
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Un ataque masivo de drones obliga a confinar a los habitantes de San Petersburgo
Por primera vez desde que comenzó la guerra de invasión de Ucrania, las autoridades de San Petersburgo han ordenado este sábado a los habitantes de la ciudad permanecer en sus casas, sin posibilidad de salida a la calle. La ciudad, antigua capital de la rusia zarista y segunda en tamaño de la actual Federación Rusa con 5,4 millones de habitantes, ha sufrido su tercer ataque importante de drones en el último mes, acreditando las fuerzas ucranianas su capacidad de proyectar a gran distancia sus robots de bombardeo. San Petersburgo se encuentra a 1.056 kilómetros de Kiev.
Trump se muestra optimista sobre la paz en Ucrania tras el rechazo de Putin a sentarse con Zelenski
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha mostrado optimista este viernes sobre el final del conflicto en Ucrania pese a que su homólogo ruso, Vladimir Putin, ha rechazado la reciente propuesta del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, de sentarse para negociar la paz en el país.
"Que ellos se hagan cargo. He sido yo quien los ha llevado hasta aquí. Creo que se va a resolver", ha señalado el magnate en declaraciones a la prensa a bordo del avión presidencial, reiterando que es una guerra que "nunca" debería haber estallado y que no lo habría hecho si hubiese sido presidente en febrero de 2022.
Las declaraciones de Trump se producen después de que Zelenski instara en una carta abierta a Putin a sentarse cara a cara en un país tercero a negociar la paz en Ucrania, si bien el presidente ruso ha afirmado este viernes que "no le ve sentido" a esta posibilidad.
Zelenski afea a Putin que escoja la guerra tras una respuesta "débil" a su propuesta para un cara a cara
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afeado este viernes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que haya vuelto a "optar por la guerra" después de que haya rechazado el encuentro cara a cara propuesto por el ucraniano para poner fin a la guerra. "Es una respuesta débil", ha considerado Kiev.
"Por desgracia, la parte rusa vuelve a optar por la guerra; todos han escuchado hoy la respuesta. Una respuesta débil. Simplemente no quiere poner fin a la guerra. Creo que mucha gente en todo el mundo se ha sentido decepcionada por esa respuesta", ha declarado Zelenski en su discurso vespertino, en el que ha denunciado que Putin "no quiere cambiar nada y no quiere admitir que esta guerra solo le beneficia a él y a quienes se están enriqueciendo a su costa".
En este sentido, el mandatario ucraniano ha criticado que los partidarios de Putin "sonreían ampliamente" con la respuesta del Kremlin a la misiva y ha instado a los países a ejercer "más presión" para que Moscú tenga "menos dinero", trasladando su agradecimiento a "todos los que están del lado de Ucrania y quieren una paz verdadera".
Albares: "Apoyamos a Ucrania para que gane la guerra y, sobre todo, la paz"
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este viernes que España y la Unión Europea apoyan a Ucrania, "para que gane la guerra y, sobre todo, la paz", al reiterar el respaldo a Kiev frente a la invasión rusa.
En una entrevista con Radio France Internationale (RFI) y France 24 emitida este viernes, el ministro aseguró que el conflicto "se ha prolongado mucho más de lo previsto" y afirmó que Rusia "está en vías de perder esta guerra", al recordar que el presidente ruso, Vladimir Putin, "esperaba una operación de corta duración".
"Estamos en el quinto año de conflicto, podemos decir que Rusia está perdiendo esta guerra", según Albares, que subrayó que Europa "no puede aceptar una guerra de agresión ni una prima para el agresor".
Guterres defiende que las negociaciones directas entre Zelenski y Putin son "esenciales"
El secretario general de la ONU, António Guterres, defiende que las negociaciones directas que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha propuesto a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra son "esenciales".
Así lo explicó el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria, en la que fue preguntado por la oferta de Zelenski después de que Putin considerara que no tiene sentido reunirse con su homólogo.
"En cualquier contexto y en cualquier conflicto, las negociaciones directas, basadas en los fundamentos adecuados y en condiciones de igualdad, son fundamentales para resolver el conflicto", declaró Dujarric.
Putin dice que "no le ve sentido" al cara a cara con Zelenski y manda ánimos a tropas: "Sigan trabajando"
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este viernes que "no le ve sentido" a reunirse cara a cara con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en respuesta a una carta abierta en la que propuso un encuentro en un país neutral para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra, y ha mandado ánimos a las tropas rusas en el frente. "Sigan trabajando", ha dicho.
Putin ha sido en un primer momento evasivo durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) tras ser preguntado por la reciente misiva de Zelenski, en la que que el mandatario ucraniano dejaba claro que Europa debía formar parte del proceso de paz y que Kiev estaba "lista" para asumir un alto el fuego durante las negociaciones.
"Nunca me he negado, pero reunirse, como se suele decir, es andarse con rodeos; lo sé porque ya he pasado por esto. Creo que hay una referencia (en la carta) a los acuerdos de Minsk", ha indicado el mandatario ruso, agregando que "no le ve sentido" al encuentro por ahora.
Putin ironiza sobre como Trump "educó" a Zelenski ante sus modales y vestirse como Rambo
El presidente ruso, Vladímir Putin, agradeció este viernes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por "educar" al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por sus modales y vestirse como Rambo. "Todos vimos cómo Donald (Trump) ante los ojos de todo el mundo educó al autor de la carta (de Zelenski dirigida a Putin) y le llamó la atención por su código de vestimenta", señaló Putin en su comparecencia en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. A lo que añadió que "proyectar constantemente 'Rambo: First Blood' puede ser apropiado en algunos lugares, pero por su puesto no en todos".
Kallas señala que la "responsabilidad última" de explosión del dron marítimo en Rumanía es de Rusia
La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, dijo este viernes que "la responsabilidad última" de la explosión de un dron marítimo ruso en el puerto rumano de Constanza, en el Mar Negro, recae "directamente sobre Rusia", aunque la Marina ucraniana reconoció que se trataba de uno de sus drones.
"La explosión de un dron en el puerto de Constanza demuestra que la guerra de Rusia se está extendiendo cada vez más al territorio de la UE (...) La responsabilidad última de lo ocurrido recae directamente sobre Rusia", dijo en redes sociales la jefa de la diplomacia europea.
Rumanía evacúa a mil personas en Constanza tras la explosión del dron naval
Unas mil personas fueron evacuadas de forma preventiva de las playas cercanas al puerto rumano de Constanza, el principal del país en el mar Negro, tras la explosión este viernes de un dron marítimo que no causó víctimas ni daños materiales, informaron las autoridades.
Tras la explosión registrada en ese puerto a las 10.30 horas local (08.30 GMT) el Servicio de Emergencias estableció un perímetro de seguridad de un kilómetro y la Policía bloqueó el acceso a las zonas costeras, mientras unos 80 agentes de policía y efectivos de protección civil fueron desplegados en la zona.
Ucrania atribuye a interferencias electrónicas rusas la explosión de su dron en puerto rumano
La Marina ucraniana reconoció este viernes que uno de sus drones marítimos “perdió el control y acabó junto a las costas de Rumanía” y atribuyó el incidente, que causó la explosión del dron en el puerto de Constanza, a interferencias electrónicas rusas.
“Mientras llevaba a cabo misiones en la zona operativa del mar Negro, una embarcación no tripulada de la Marina ucraniana, bajo la influencia de los medios de guerra radioelectrónica del enemigo, perdió el control y acabó junto a las costas de Rumanía”, señala un comunicado emitido por este componente de las fuerzas armadas ucranianas.
- Sin rastro del menor hundido en la playa de Almassora tras la segunda jornada de búsqueda
- El 'top 10' de los colegios más demandados de Castellón: dos privados y ocho públicos
- La lluvia descarga con fuerza en un pueblo de Castellón: caen hasta 44 litros por metro cuadrado
- Desaparece un hombre en la playa de Almassora mientras se bañaba
- Patricia Campos, exmilitar castellonense, detenida por presuntos malos tratos a sus hijos: “Son falsos. Nos han hecho un daño terrible”
- Un pueblo del interior de Castellón suma un nuevo supermercado y crea 12 puestos de trabajo
- Qué hacer en Castellón este fin de semana: El Festival del Viento lidera una agenda de música, magia y humor
- Una empresa de Vila-real presente en los cinco continentes: Vidres recibe el premio a la trayectoria