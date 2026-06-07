Irán lanza varias oleadas de misiles contra territorio israelí

Israel volvió a hacer sonar las alarmas por la presencia de misiles iraníes sobre su territorio. A punto de cumplirse los dos meses de tregua, Teherán ha reanudado los ataques en aparente represalia por el bombardeo israelí de este domingo sobre los barrios del sur de Beirut, la capital libanesa. Hasta el momento, las defensas israelíes han logrado derribar todos los proyectiles.

En un comunicado difundido por la agencia Tasnim, la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) aseguró haber disparado misiles balísticos contra la base aérea de Ramat David, situada a unos 20 kilómetros de la ciudad de Haifa, en el norte de Israel. Según la organización, esta instalación militar era la "fuente de las agresiones" israelíes dirigidas contra el sur de Líbano y los suburbios meridionales de Beirut.

Asimismo, el comandante de las IRGC, Hazrat Khatam al-Anbiya, aseguró que si Tel Aviv continúa atacando esa región o si responde a los ataques de Irán, "se enfentará a golpes contundentes". Además, ha amenazado con "ataques devastadores contra el régimen y sus partidarios". La Guardia Revolucionaria ha asegurado que el acuerdo de alto el fuego estaba condicionado al fin del conflicto en todos los frentes y ha responsabilizado a Estados Unidos e Israel de no cumplir con sus parte.

El ataque israelí ha ocurrido seis días después de que el presidente estadounidense Donald Trump obligara a Netanyahu a abstenerse de atacar la capital libanesa. "El Ejército atacó el cuartel general terrorista en respuesta a los disparos de Hezbolá contra territorio israelí", anunció el mandatario israelí en un comunicado conjunto con el ministro de Defensa, Israel Katz. Las bombas han alcanzado dos apartamentos en un edificio arrasándolos por completo. La emisora pública israelí Kan ha asegurado que el objetivo del ataque en los suburbios del sur era una "sede de Hezbolá involucrada en la planificación de un ataque contra zonas de Israel" sin aportar pruebas. Este medio ha afirmado que Tel Aviv informó a Washington con antelación de su ataque a los suburbios.

Trump llama a volver a la negociación

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intentado rebajar la tensión y ha instado a Irán a retomar las negociaciones. "Desde luego, esto no va a ayudar a las conversaciones", declaró en una entrevista con Fox News. "Mi mensaje para Irán es: ya han lanzado sus misiles, es suficiente. Vuelvan a la mesa y alcancen un acuerdo". Además, Trump aseguró que no estaba contento con los ataques israelíes contra Beirut.

A la espera de una reacción oficial del Gobierno israelí tras los últimos ataques, el primero en pronunciarse ha sido el ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir. "¡Esta noche Teherán debe arder!", escribió en la red social X pocos minutos después de que el Ejército israelí informara del lanzamiento de misiles desde Irán contra territorio israelí.

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