EEUU
Al menos nueve heridos en un tiroteo en Kansas City cerca de la base donde se alojará la selección inglesa para el Mundial
El tiroteo, que no ha afectado a los jugadores, pone el foco en la seguridad a días de que de comienzo la competición
Redacción
Al menos nueve personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido cerca de la base de entrenamiento de la selección de Inglaterra para el Mundial, en Kansas City (Misuri). El suceso tuvo lugar durante la madrugada del sábado, cuando la policía acudió a la zona tras recibir varias alertas por disparos.
Tres mujeres sufrieron heridas de bala, mientras que otras seis personas acudieron a hospitales cercanos con lesiones relacionadas con el incidente, según confirmó el Departamento de Policia de Kansas City al medio estadounidense The Athletic. Las autoridades han abierto una investigación, pero por el momento no se ha detenido a ningún sospechoso.
Los jugadores de la selección inglesa y el cuerpo técnico tienen previsto alojarse en Kansas City, cerca del lugar donde se produjo el incidente, durante la disputa del Mundial. Sin embargo, actualmente se encuentran concentrados en Palm Beach (Florida), donde ultiman su preparación para el torneo.
Aún así, el tiroteo generado revuelo y ha vuelto a poner el foco sobre las cuestiones de seguridad la ciudad estadounidense que en las próximas semanas recibirá a miles de aficionados y los jugadores de varias selecciones que competirán en el Mundial. En concreto, Kansas City alojará los cuartos de final, además de los dieciseisavos de final y varios partidos clasificatorios.
- Muere ahogado un joven de 27 años en la playa de Peñíscola
- Castelló da la vuelta al mundo en un día: 14 países llenarán el parque Ribalta de música, bailes y gastronomía
- Directo Castellón-Almería: ¡once albinegro! Gere de lateral y Ronaldo en el centro del campo
- Rubi habla de adulteración por las bajas del Castellón: «No voy a decir lo contrario ahora, es evidente»
- Un camión arrastra dos coches en la avenida Capuchinos de Castelló y provoca importantes daños materiales
- Noche intensa para los bomberos de Castellón: tres incendios en viviendas y dos vehículos calcinados
- La Vall d’Uixó pregunta a sus vecinos cómo resolver uno de sus mayores problemas: la vivienda
- Sin rastro del menor hundido en la playa de Almassora tras la segunda jornada de búsqueda