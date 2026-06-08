Chipre acusa a Turquía de causar "interferencias" a vuelos con ministros de Defensa de la UE

Las autoridades de Chipre han acusado este lunes al Gobierno turco de causar "interferencias" en los vuelos a bordo de los cuales viajaban ministros de Defensa de varios países de la UE para la reunión informal que tiene lugar en Chipre, por lo que han asegurado que presentarán las medidas de protesta pertinentes. El presidente chipriota, Nikos Jristodulidis, calificó de "injustificables" los hostigamientos, que atribuyó a la República Turca del Norte de Chipre (RTNC), reconocida solo por Ankara.

"Hemos sido informados por los ministros de Defensa de Grecia, Países Bajos y Francia de que durante su visita a Chipre estas aeronaves han registrado interferencias provocadas desde el aeropuerto ilegal de Tymbou", ha indicado Victor Papadopoulos, de la oficina de prensa del presidente grecochipriota, en un comunicado. Así, es ha referido al aeropuerto turcochipriota y ha señalado que en el caso del avión en el que viajaba el titular de la cartera de Defensa griega, Nikos Dendias, este se ha topado con el despliegue de cazas turcos, que han sobrevolado la zona.

"Todo esto será denunciado debidamente por la República de Chipre cuando sea apropiado", ha aseverado, al tiempo que ha indicado que se informará a la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, y al propio Consejo Europeo. Los ministros se han desplazado durante la jornada de este lunes hasta la isla para una reunión informal de los ministros de Defensa del bloque comunitario ahora que Chipre cuenta con la presidencia rotatoria del Consejo Europeo.

Varios medios griegos han informado de que, paralelamente a las interferencias, dos cazas turcos F-16 Fighting Falcon despegaron desde Tymbou y monitorearon la ruta de los aviones ministeriales manteniendo distancia y sin acercarse directamente a las aeronaves. El Gobierno turco emitió un comunicado en el que señala que los cazas turcos despegaron de su base en el norte de Chipre como medida de precaución tras detectarse que cuatro aviones habían violado su espacio aéreo. Esos cazas, afirmó Ankara, no violaron el espacio aéreo de Chipre ni acosaron a los aviones mencionados.

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Chipre está dividido en dos desde que en 1974 el Ejército turco ocupara la parte norte (el 36,2% de su territorio) tras un golpe de Estado instigado por la junta militar en el poder en Grecia y ante el temor de que la isla se uniera a este último país. En 1983, los turcochipriotas proclamaron la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara, que mantiene ahí a unos 35.000 militares.