Kosovo vuelve a votar, Kurti vuelve a ganar y el país sigue sin salida

Albin Kurti ha ganado las terceras elecciones parlamentarias en Kosovo en año y medio, según los últimos resultados preliminares difundidos. Su formación, Vetëvendosje (Autodeterminación), habría obtenido el 43% de los votos, por delante del Partido Democrático de Kosovo (PDK), con el 21%, y de la Liga Democrática de Kosovo (LDK), con el 17,6%. Una victoria, pero no suficiente: sin mayoría absoluta, Kosovo se encamina a afrontar el mismo problema que lo ha tenido bloqueado desde principios de 2025.

La participación ha sido del 36%, frente al 44% de las elecciones anticipadas de diciembre, lo que dice bastante del agotamiento de un electorado que ha sido llamado a las urnas tres veces sin que ningún resultado resuelva nada. De hecho, la causa más inmediata de esta nueva convocatoria fue la incapacidad del Parlamento de elegir presidente.

Tras las elecciones de diciembre, se constituyó la Asamblea y se formó Gobierno, pero el jefe de Estado, elegido por el Parlamento, nunca llegó a ser nombrado. Y antes de eso, las de diciembre habían sido convocadas por el mismo motivo: el bloqueo institucional tras los comicios de febrero de 2025. Kosovo lleva, en la práctica, más de un año sin instituciones plenamente operativas.

Serbia

La campaña estuvo marcada por la rivalidad entre Kurti y la expresidenta Vjosa Osmani, antigua aliada del primer ministro que regresó a la LDK tras romper con el líder nacionalista. Mientras Kurti defendió una política de firmeza frente a Serbia, la oposición centró sus críticas en el deterioro de las relaciones con la Unión Europea y Estados Unidos.

En el norte, de mayoría serbia, la jornada ha transcurrido sin los festejos callejeros de otras ocasiones. El presidente de la Lista Serbia, Zlatan Elek, ha declarado la victoria y ha reclamado los diez escaños reservados a la comunidad serbia. Asimismo, ha transmitido las felicitaciones del presidente serbio Aleksandar Vučić y ha afirmado que sus votantes han demostrado que "aman a Serbia, aman a su presidente y aman la bandera tricolor serbia".

Bruselas

Desde Bruselas, la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, ha felicitado a Kurti por la victoria y por el desarrollo "pacífico, inclusivo y ordenado" del proceso. En un mensaje en X, Kos ha subrayado que para que Kosovo avance hacia la UE, las fuerzas políticas "deben unirse y alcanzar compromisos" para construir estabilidad institucional, y ha anunciado su intención de viajar a Pristina cuanto antes para acelerar el trabajo de integración y el plan de crecimiento. Un recordatorio diplomático de que la paciencia de Bruselas también tiene límites.

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El recuento no ha concluido: quedan por contabilizar en torno a 100.000 votos de la diáspora kosovar, que podrían alterar el reparto final de escaños. Lo que no alterarán es la aritmética de fondo: Kurti necesita socios para gobernar, la oposición no tiene mayoría alternativa, y Kosovo lleva demasiado tiempo girando en el mismo círculo.