El Reino Unido prohibirá este mes el acceso a redes sociales de los menores de 16 años

El Reino Unido también prohibirá el acceso a las redes sociales para los más jóvenes. El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, planea anunciar este mes un veto que afectará a los menores de 16 años.

El Gobierno se prepara para anunciar una restricción a las plataformas digitales "perjudiciales" antes del próximo 18 de junio, según adelanta Financial Times. Ese día se celebrarán elecciones en la circunscripción de Makerfield, unos comicios que abrirán el camino a que Andy Burnham, alcalde del Gran Mánchester, dé el salto al Parlamento para retar a Starmer y postularse para la presidencia del Partido Laborista.

El premier británico confirmó el pasado diciembre que se oponía "personalmente" a restringir el acceso a las redes sociales. Sin embargo, Starmer y su equipo habrían cambiado de parecer debido al "abrumador" respaldo público al veto. Hasta un 90% de los padres y madres que respondieron a la consulta del Ejecutivo se mostraron a favor de una prohibición.

Veto a los deepfakes

El Gobierno laborista anunciará este lunes medidas para vetar los deepfakes y evitar el uso de la inteligencia artificial para generar imágenes sexualizadas de menores que puedan ser utilizadas para la extorsión, informa The Times. También exigirá a empresas como Apple o Google que incorporen algoritmos de detección de desnudos en sus sistemas operativos para evitar que los menores de edad puedan tomar fotos explícitas de sus cuerpos y compartirlas, añade Financial Times. De no acatar, el Ejecutivo se reserva la posibilidad de legislar.

La restricción a las plataformas para menores de 16 años tardará un poco más en llegar. "El primer ministro no teme enfrentarse a las empresas tecnológicas y a sus directivos para proteger a los jóvenes", han explicado fuentes de Downing Street al medio de Londres.

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De esta manera, el Reino Unido pretende unirse a la lista cada vez más extensa de países que apuestan por una restricción del acceso a Internet para los más jóvenes. Caso paradigmático es el de Australia, que ya la aplica desde finales de 2026. Otros como España, Francia, Dinamarca o Portugal estudian medidas para seguir esos pasos. Grecia ya ha confirmado que su prohibición, para menores de 15 años, entrará en vigor en enero de 2027.