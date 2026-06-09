Diosdado Cabello rechaza el llamado al diálogo de María Corina Machado y lo califica de "pura paja"

"Pura paja". Así de escueto y tajante fue el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, al ser consultado sobre la propuesta de María Corina Machado, líder de la oposición, de establecer las condiciones para un "diálogo serio" con la "presidente encargada", Delcy Rodríguez, que conduzca a un "acuerdo nacional". La propuesta fue presentada semanas atrás en lo que se conoció como el "Manifiesto de Panamá", suscrito por Machado, la Plataforma de Unidad Democrática (PUD) y sectores sociales. "Camiones y camiones de paja", insistió Cabello, quien a la vez se desempeña como secretario general del Partido Socialista Unido (PSUV). Los opositores, aseguró, se "montan su propio cuento". A Machado la llamó sin nombrarla, "la señora" Según el ministro, en Venezuela "ha habido diálogo" desde que gobernaba Hugo Chávez. "Ellos plantean sus mentiras, cero, son ellos dándose esperanza, ellos creen en su imaginación que eso hará mella. ¿A cuántos diálogos llamaron Chávez y (Nicolás) Maduro? De eso sabemos nosotros, de sentarnos a hablar, pero con ellos no está planteado nada". Y "mucho menos" con la dirigente de derechas.

Las declaraciones del número dos del Gobierno provisional, al menos en lo que respecta al manejo de la seguridad, se conocieron con Delcy Rodríguez fuera del país, en medio de su visita a Turquía. Se desconoce si habló en su nombre o lo hizo por cuenta propia.

Cabello fue a su vez consultado por el retorno de los exiliados políticos en las últimas semanas. "Vinieron de visita, ¿perseguidos políticos? ¿De quién? Regresaron con más pena que gloria, montaron su show y se fueron a su país en el que viven. Abandonaron Venezuela para disfrutar del dinero que se robaron". El ministro se refirió expresamente al dirigente de Voluntad Popular, Lester Toledo, quien ha encabezado actos de callejeros en el estado de Zulia.

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La posición de Marco Rubio

La intervención de Cabello no solo fue entendida como una respuesta a Machado y sus aliados sino también al secretario de Estado, Marco Rubio, quien la semana pasada aseguró ante la Cámara de Representantes que Venezuela necesita de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), la condición previa imprescindible antes de delinear una hoja de ruta que lleve a comicios sin restricciones. Esa propuesta figura en el "Manifiesto de Panamá" como parte de un posible esquema de transición. "Nos gustaría verla lo antes posible, pero recuerden que han pasado cinco meses, ni cinco años, ni 50 meses. Cinco meses no es mucho tiempo para un país que ha pasado por lo que ese país ha pasado", añadió Rubio al comentar las transformaciones en Venezuela desde la salida del poder de Maduro, el pasado 3 de enero. El responsable de la diplomacia norteamericana recordó que la prioridad de la administración de Donald Trump no se ha modificado: "elecciones multipartidistas, libres y justas".