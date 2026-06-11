Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Aviso Iberdrola cerámicaCierre playa CastellónSupremo Botànic Calduch Vila-realNuevo restauranteClaves del CD Castellón
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU lanza nuevos ataques a Irán contra "múltiples objetivos"

Teherán afirma que responderá a cualquier "ataque o amenaza" después de que Estados Unidos bombardeara de nuevo el país

Disparo de un misil durante unas maniobras militares de Irán.

Disparo de un misil durante unas maniobras militares de Irán. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents