Conflicto en Oriente Próximo, en directo | EEUU lanza nuevos ataques a Irán contra "múltiples objetivos"

Argelia condena los ataques iraníes contra Jordania, Kuwait y Baréin

El Gobierno de Argelia expresó este miércoles su "enérgica" condena a los ataques iraníes contra Jordania, Kuwait y Baréin, y manifestó su rechazo "categórico" a cualquier violación de la soberanía, la seguridad y la estabilidad de estas naciones "hermanas".

El Ministerio de Exteriores de Argelia rechazó, en un comunicado, "la política de escalada en la región", que -sostuvo- "amenaza la paz" y "la seguridad internacionales", y llamó al respeto del principio de soberanía estatal e integridad territorial.