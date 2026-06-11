Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La guerra en Ucrania entra en su fase más letal y amenaza con escalada regional, según la ONU

La subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo, denunció este lunes que la guerra en Ucrania entró en su fase "más mortífera" y alertó de la amenaza de que se produzca una escalada regional. "La guerra en Ucrania es hoy más mortífera que en cualquier otro momento desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en 2022", declaró DiCarlo en una sesión del Consejo de Seguridad convocada a petición de Kiev con el respaldo de los países europeos del órgano. La subsecretaria general lamentó que cada año se han registrado "más víctimas civiles que el anterior" y apuntó que "no hay señales de que la situación vaya a mejorar". DiCarlo aseguró que en los últimos meses se han visto "algunos de los mayores ataques aéreos de la guerra", entre ellos el bombardeo registrado el pasado 1 de junio, después de la última sesión del Consejo de Seguridad sobre la guerra en suelo ucraniano.Los últimos ataques dejaron al menos 23 muertos en ciudades como Kiev y Dnipró y obligaron a miles de vecinos a refugiarse en el metro. La última sesión del órgano fue convocada tras la denuncia de Rumanía por un incidente en su país con un dron ruso que dejó dos heridos en su país. Esta era la primera vez que un dron ruso violaba el espacio aéreo rumano.