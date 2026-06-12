Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán desmiente a Trump y dice que no ha llegado a ningún acuerdo con EEUU

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Trabajadores recogen escombros de un edificio destruido por las bombas en Líbano.

Trabajadores recogen escombros de un edificio destruido por las bombas en Líbano. / EP

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

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