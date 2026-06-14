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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump anuncia que este domingo se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

El presidente estadounidense suspende los ataques contra Irán tras asegurar que se han aprobado los "puntos finales" del acuerdo

El presidente de EEUU, Donald Trump.

El presidente de EEUU, Donald Trump. / EFE

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

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