Israel ataca el bastión de Hezbolá en Beirut en un momento crítico de las negociaciones entre EEUU e Irán

El Ejército de Israel ha bombardeao este domingo el bastión del partido-milicia chií Hezbolá en el sur de la capital de Líbano, Beirut, en respuesta a lanzamiento de proyectiles contra su territorio, en un momento extremadamente delicado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el gran valedor del grupo libanés, que había avisado de que cualquier ataque contra la zona resultaría intolerable.

Al menos dos personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas, según ha informado la agencia oficial de noticias libanesa, la NNA, por el impacto de un misil, dirigido concretamente contra un edificio de apartamentos en en la zona de Ghobeiri.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado una infraestructura de la organización terrorista Hezbolá en Dayihe, Beirut", ha informado el Ejército israelí en redes sociales.

"El centro de mando atacado era utilizado por los terroristas de Hezbolá para promover complots terroristas contra los ciudadanos del Estado de Israel y las fuerzas de las FDI que operan en el sur del Líbano", ha añadido el Ejército, horas después de que "la organización terrorista Hezbolá lanzara ataques aéreos contra el territorio del Estado de Israel".

El Ejército israelí había denunciado el impacto de hasta tres proyectiles esta mañana contra su territorio en medio de nuevos intercambios de ataques en el sur de Líbano, donde ha ordenado la evacuación de casi treinta poblaciones en las últimas horas y desencadenado bombardeos que han alcanzado casi una decena de localidades, matado a un civil y herido a varios más, según la agencia oficial de noticias libanesa NNA.

Irán ha vinculado sin condiciones la firma de cualquier acuerdo con Estados Unidos al cese inmediato de los ataques israelíes en Líbano, pero Dahiya representa un objetivo particularmente intolerable, al tratarse primero de una zona urbana densamente poblada y, segundo, el centro estratégico operaciones de su gran aliado (y prácticamente su extensión politica y militar) en Líbano.

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El ataque en Dahiye ocurre, además, después de que los dos elementos más radicales del gabinete israelí, el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Givr, reclamaran al primer ministro, Binyamín Netanyahu, que endureciera los ataques contra Hezbolá y los extendiera al barrio beirutí.