Guerra Oriente Próximo
Trump espera cerrar un acuerdo preliminar con Irán en el día de su 80 cumpleaños
Washington da por inminente un acuerdo preliminar con Teherán para abrir una nueva fase de negociaciones sobre el programa nuclear iraní, aunque persisten discrepancias mientras continúan las tensiones entre Israel y Hezbolá
Europa Press
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebra esta noche su 80 cumpleaños con la esperanza de culminar la celebración con la firma de un acuerdo preliminar con Irán que, en teoría, reabre el estrecho de Ormuz y comienza 60 días de negociaciones con la República Islámica para solventar la situación de su programa nuclear, de los activos iraníes congelados por las sanciones norteamericanas y la crisis anexa entre Israel y Hezbolá en Líbano.
De momento, una delegación de Qatar ha llegado este domingo a la capital de Irán, Teherán, como representante de uno de los principales mediadores internacionales en la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, y en medio de altas expectativas sobre la posible firma este domingo de un acuerdo preliminar para comenzar 60 días de negociaciones de paz en firme.
La agencia semioficial iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, ha confirmado la llegada de esta representación qatarí para "revisar los últimos acontecimientos relacionados con el proceso diplomático y consultar con funcionarios de la República Islámica de Irán", de momento sin dar más detalles.
A última hora de esta pasada noche, el presidente Trump daba por seguro que la firma va a ocurrir hoy en una reunión por videoconferencia con la participación del vicepresidente estadounidense JD Vance, el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalifab y representantes de Qatar y Pakistán, según fuentes próximas a las negociaciones a la cadena Al Arabiya.
La afirmación de Trump llegaba al final de un día de promesas y desmentidos. Mientras el primer ministro de Pakistán y gran mediador en las conversaciones, Shebhaz Sharif, consideraba inminente la firma del acuerdo, desde el Gobierno iraní se avisaba que todavía había flecos por cerrar y que en modo alguno iban a aceptar que Trump usara la firma del acuerdo preliminar como maniobra de "propaganda" durante su cumpleaños.
Trump estará pendiente de lo que ocurra mientras su gente termina de preparar el gran espectáculo de artes marciales mixtas que se celebrará en el jardín dur de la Casa Blanca en Washington D.C., y que también conmemorará los 250 años de independencia de Estados Unidos.
En lo que concierne a Líbano, el Ejército israelí ha vuelto a emitir este domingo órdenes de evacuación forzada a 29 localidades del sur libanés, tras denunciar nuevos ataques de las milicias de Hezbolá.
La agencia oficial de noticias libanesa, NNA, ha confirmado esta mañana nuevos ataques aéreos israelíes en la zona ubicada entre las ciudades de Haddatha y Haris, en el distrito de Bint Jbeil, y en la ciudad de Dweir, en el distrito de Nabatiye. Hezbolá, por su parte, ha anunciado un ataque esta mañana contra "una concentración de vehículos y soldados del Ejército israelí" en la ciudad de Majdal Zoun.
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