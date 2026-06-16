Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump niega que EEUU vaya a pagar 300 millones de dólares a Irán

Trump niega que EEUU vaya a pagar 300 millones de dólares a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este lunes que su Gobierno haya acordado pagar 300 millones de dólares a Irán como parte de un eventual acuerdo bilateral y aseguró que esa información forma parte de una campaña de "noticias falsas".

El mandatario, por medio de su cuenta de Truth Social, rechazó las versiones difundidas por medios iraníes sobre las negociaciones.

Trump rechazó que el acuerdo que estaría por firmar con la República Islámica incluye un pago de 300 millones de dólares.