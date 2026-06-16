La Eurocámara da luz verde a la rebaja arancelaria pactada con Estados Unidos

Una amplia mayoría de eurodiputados ha votado este martes a favor de aprobar una rebaja sustancial de los aranceles a la mayoría de productos procedentes de Estados Unidos, que Bruselas y Washington pactaron hace ahora casi un año para poner fin a la guerra comercial iniciada por la Casa Blanca.

"Un trato es un trato y la UE ha cumplido con su parte." Ese ha sido el mensaje de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras conocerse el resultado de la votación. "Con este hito, estamos a pocos días de cumplir nuestro compromiso de eliminar los aranceles a las importaciones de productos industriales estadounidenses", ha añadido la alemana en una publicación en redes sociales.

En julio del año pasado, Von der Leyen llegó a un acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La UE eliminaría o reduciría los aranceles a una larga lista de productos procedentes del otro lado del Atlántico, a cambio de que Washington mantuviera un gravamen máximo a las exportaciones europeas de un 15%.

El pasado mes de mayo, la Eurocámara y el Consejo, donde están representados los 27 países del bloque, cerraron el texto que lo hace posible. Este martes, la Eurocámara ha dado luz verde a su aplicación que será efectiva tan pronto como los Veintisiete hagan lo propio. Una decisión que debería ayudar a rebajar la tensión con Washington.

El trato

"Este resultado es un paso realmente importante para brindar una red de seguridad a las empresas europeas", ha dicho el presidente de la comisión de comercio internacional del Parlamento, Bernd Lange, durante una rueda de prensa. En este sentido, Lange ha destacado las salvaguardas propuestas por la Eurocámara. "En caso de incumplimiento por parte de Estados Unidos", ha advertido el socialista alemán, "podemos restablecer nuestros aranceles habituales sobre los productos provenientes de ese país".

Las dos legislaciones que el Parlamento Europeo ha aprobado este martes, en la práctica, traducen dos compromisos políticos. Por un lado, la UE declaró que eliminaría "los aranceles sobre todos los productos industriales estadounidenses" y que proporcionaría un "acceso preferencial" a una amplia gama de productos alimentarios, como algunos procesados, lácteos, frutas, verduras, carnes o aceite de soja. Por otro lado, se comprometió a prorrogar el acuerdo que permite la importación de langosta libre de aranceles, incluyendo esta vez la langosta procesada.

Pero para hacer frente a la imprevisibilidad de Trump, que ha amenazado en numerosas ocasiones con imponer nuevos aranceles a la UE o incrementar el gravamen pactado, el bloque se guarda las espaldas. El texto aprobado este martes prevé la posibilidad de suspender las rebajas cuando existan "graves perjuicios" para el mercado comunitario, o si Estados Unidos no cumple con su parte del trato.

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Además, la rebaja arancelaria aprobada tendrá fecha límite: 31 de diciembre de 2029. Antes de que expire, la Comisión deberá realizar una evaluación sobre sus efectos sobre la industria, la agricultura y las pequeñas y medianas empresas, pero también sobre su impacto en las relaciones con terceros. Bruselas tendrá que valorar entonces la posibilidad de prorrogarla o no.