Asesinado el artista opositor ruso Robert Kuzovkov, conocido bajo el seudónimo de Semion Skrepetski

El artista y activista ruso Robert Kuzovkov, conocido bajo el seudónimo de Semion Skrepetski, fue asesinado este lunes en una ciudad polaca cercana a Bielorrusia. El artista es conocido por sus críticas a las autoridades rusas. Según la prensa, que cita fuentes oficiales polacas, Skrepetski fue tiroteado en la localidad de Biala Podlaska, a pocos kilómetros de la frontera entre Polonia y Bielorrusia. El artista ruso, de 44 años, vivía desde hace un tiempo en Polonia junto con su mujer y cuatro hijos. Según los últimos datos, la Policía polaca ha detenido a dos personas implicadas en el crimen.

El medio ruso Meduza subraya que el artista era autor de varias caricaturas sobre los mandatarios de Rusia y Bielorrusia, pero también criticaba a miembros de la oposición rusa y a las autoridades ucranianas, por lo que fue incluido en la lista de 'enemigos de Ucrania' Mirotvorets.

Tres días antes de su asesinato, el dibujante protagonizó una protesta frente a la embajada rusa en Berlín, donde acudió con un cuadro en el que se podía ver al dirigente soviético Iósif Stalin sujetando en brazos al líder ruso, Vladímir Putin. Más tarde, el artista escribió en su canal de Telegram que había recibido varios comentarios negativos tras el acto, incluyendo unas amenazas.

Las autoridades polacas anunciaron este martes la detención de dos ciudadanos bielorrusos de 33 y 37 años como sospechosos del asesinato del artista. Según declaró en una rueda de prensa en Lublin Marcin Kozak, portavoz de la Fiscalía de Distrito de esa ciudad, "un hombre hasta entonces no identificado disparó tres tiros con una pistola a la víctima" en una acera y, "cuando ésta cayó, el agresor se le acercó y le disparó dos tiros más a corta distancia".

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Kozak añadió que, aunque aún no se han presentado cargos formales contra los dos detenidos -uno de los cuales es el presunto autor de los disparos- se les mantiene en prisión preventiva. El ataque ocurrió entre las 9:30 y las 9:45 de la mañana del lunes en un aparcamiento cercano a la calle Terebelska de Biała Podlaska y los dos sospechosos fueron detenidos por la Policía horas después, en las inmediaciones del consulado bielorruso. La Agencia de Seguridad Interna polaca está colaborando con la Policía para determinar si el crimen tiene motivaciones políticas y ha informado en un comunicado de que la investigación está en curso.