Reunión en Francia
Trump advierte de que si Irán se hace con un arma nuclear sufrirá consecuencias increíbles
El presidente estadounidense mantuvo una reunió bilateral con el emir de Catar al margen del G7, que se celebra en la localidad francesa de Évian
El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló este martes ante el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, que Irán nunca tendrá un arma nuclear y que, en caso de que eso suceda, el país sufrirá consecuencias inimaginables.
"No van a adquirirla, no van a hacer nada con ella y, si lo hacen, sufrirán consecuencias increíbles", dijo en su reunió bilateral al margen de las reuniones del G7, que se celebran del lunes al miércoles en Évian (Francia).
“La cumbre del G7 se celebra en un momento crucial”, avanzó Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, nada más aterrizar en Évian, a orillas del lago Lemán (Ginebra), donde este lunes arrancaba la cumbre del G7 marcada por el acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra de Oriente Medio.
“Las decisiones que tomemos aquí enviarán una clara señal sobre nuestra voluntad de actuar, cooperar y defender los principios que sustentan la estabilidad global”, insistió Costa ante la prensa. Una opinión compartida por el anfitrión de este encuentro, el presidente francés Emmanuel Macron, que aplaudió el “esfuerzo diplomático” de las últimas horas, aunque se mostró cauto a la hora de evaluar las consecuencias de este pacto que deberá oficializarse este viernes en Ginebra. "El objetivo será ver las consecuencias de este acuerdo, apoyo para Líbano, la apertura duradera de Ormuz y desde luego la conclusión de un pacto sobre las actividades nucleares y balísticas de Irán", afirmó.
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