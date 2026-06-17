Anne Applebaum: "Trump ha alineado la política exterior de EEUU con las autocracias del mundo"

Estados Unidos ya no actúa necesariamente como líder democrático, sino como una potencia que se acerca a "los valores y las prácticas del mundo autocrático". Esa fue la principal advertencia de la influyente historiadora y periodista Anne Applebaum en el III Foro del Mediterráneo, organizado por Prensa Ibérica.

Y ese giro, sostuvo, no es solo una cuestión de estilo personal. Europa ha pasado de ser un aliado a ser "un rival estratégico" a quien imponer aranceles, a quien ningunear en la guerra de Ucrania, y a quien amenazar con la anexión de Groenlandia. Su política exterior quiere "extraer lo que pueda de sus aliados" ya no se vende con el objetivo de "promover la democracia en el mundo", sino de supuestamente "ayudar a Europa a corregir su trayectoria", una fórmula que podría justificar apoyos iliberales y presiones electorales.

"EEUU busca debilitar a la UE para que los europeos sean más influenciables", dijo, todavía más directa, en el diálogo posterior con Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica. Recordó que Trump ha presionado más a socios europeos que a Rusia, pese a que Moscú ayuda a Irán frente a los propios ataques de EEUU y su principal socio, Israel.

Deriva autocrática

El objetivo de la nueva ola autocrática ya no es la ideología, sino el enriquecimiento personal. Así, crecen los negocios familiares de la familia Trump, entre criptomonedas, menos transparencia y ataques a jueces o periodistas. Ese modelo, explicó, se parece al de las redes autocráticas porque premia "la lealtad personal" y castiga "a cualquiera que se interponga".

Applebaum describió el nuevo mapa global como "la hora del depredador", que sustituye al sistema nacido tras 1945, basado en cooperación, fronteras estables y comercio recíproco. Avanzan Estados que ven la política internacional como "un juego de suma cero" y redes que llamó "Autocracia Inc.": regímenes unidos no por ideología, sino por negocios, propaganda y dinero opaco.

En ese club, los líderes están incluso dispuestos a que sus países se conviertan en estados fallidos, mientras puedan prevalecer en el poder: es lo que Applebaum llamó “el modelo Maduro”. Sus líderes rechazan "la transparencia y la rendición de cuentas" y atacan el lenguaje de los derechos porque es el mismo que usan sus opositores internos, como Alexei Navalni en Rusia, las protestas prodemocráticas de Hong Kong, o los manifestantes iraníes.

Con todo, la amenaza más inmediata para Europa sigue siendo una Rusia "rearmada y radicalizada", según Applebaum, capaz de sabotajes, drones, asesinatos y financiación de partidos que rompen la solidaridad europea. "El peor escenario sería que Putin se niegue a perder la guerra, y la expanda a otros países europeos", advirtió, porque una victoria rusa en Ucrania pondría en riesgo al continente.

Sobre la ofensiva en Gaza, Applebaum se limitó a decir que "Israel se ha convertido en los últimos años en un país radical", y que "lo mejor que podría pasarle al país es un cambio político interno, para que la gente comience a darse cuenta del daño que ha hecho a sus vecinos".

PI STUDIO

La respuesta europea

Aunque Applebaum espera "no haber perdido a EEUU para siempre", animó a Europa a no sentarse a esperar a que Washington vuelva a ser el de antes. "Alemania y Francia son esenciales, pero no suficiente", afirmó, Europa necesita a "Italia, España, Polonia, Reino Unido, Canadá" y a otros países capaces de entender que una relación justa con EEUU exige autonomía en defensa, tecnología, datos, IA y regulación digital.

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Europa conserva ventajas que no siempre reconoce: seguridad, Estado de derecho, ciencia, cultura y memoria histórica, y debe resistirse a mimetizarse con la deriva autocrática. La cuestión, dijo, no es restaurar el viejo orden, sino "hacer que este cambio trabaje a nuestro favor". Aun así, matizó ante Saballs: