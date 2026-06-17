Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán reanuda las exportaciones de petróleo tras dos meses de bloqueo

Colonos israelíes incendian una mezquita palestina al norte de Ramala

Varios colonos israelíes incendiaron la madrugada de este miércoles una mezquita en la aldea palestina de Jiljilya, localizada a unos 13 kilómetros al norte de Ramala, según denunciaron activistas locales.

En grabaciones compartidas por los activistas, se ve a un grupo de colonos israelíes, de noche, prendiendo fuego a la mezquita, en cuya fachada quedan escritos grafitis en hebreo con palabras como "venganza".

En los vídeos, compartidos sobre las 2:30 de la mañana hora local, aparece también un camión de bomberos llegando al lugar del fuego antes de ser extinguido.