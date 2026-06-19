El alcalde de Manchester gana el escaño que le permite desafiar a Starmer como primer ministro del Reino Unido

El alcalde del Gran Mánchester y candidato a suceder a Keir Starmer como primer ministro de Reino Unido, el también laborista Andy Burnham, ha vencido holgadamente en las elecciones parlamentarias parciales celebradas este jueves, logrando así hacerse con el escaño por la circunscripción de Makerfield, lo que le permitirá disputar la jefatura del Gobierno al actual inquilino del 10 de Downing Street.

La candidatura laborista de Burnham se ha hecho con el 54% de los votos, a una considerable distancia de su principal perseguidor, el partido ultraderechista Reform UK (35%) y de su escisión, Restore Britain (7%), según los datos difundidos por el Ayuntamiento de Wigan, perteneciente al Gran Mánchester y donde se encuentra Makerfield. La participación ha sido del 58,75%.

Tras certificar su victoria, el laborista ha afirmado que el resultado "podría ser un punto de inflexión" y que la gente había "votado por el cambio, ha votado por más poder para el norte y para todos los lugares olvidados por Westminster", según ha recogido el diario británico 'The Guardian'.

En este sentido, el hasta ahora alcalde ha considerado su carrera electoral en Makerfield como "una prueba" que "garantizará que las regiones olvidadas por Westminster reciban ahora un trato justo", alegando que varios votantes le habían expresado su sentimiento de abandono y que "el país funciona para otros, para otros lugares, pero no para aquí".

"Eso cambia esta noche. Este resultado lo cambia todo. Este resultado dará lugar a un país que funcione con justicia para todos. La gente de aquí ha votado por el cambio, ha votado por más poder para el Norte y para todos los lugares olvidados por Westminster. Ahora devolvámosles eso", ha reivindicado Burnham.

Apodado 'El Rey en el Norte', el político laborista regresará a Westminster nueve años después de su partida y tras haber formado parte de los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown. Ahora, su nueva posición le permitirá desafiar a Starmer, sumido en numerosas peticiones de dimisión por el nombramiento como embajador en Estados Unidos de Peter Mandelson --investigado por revelar presuntamente información sensible al delincuente sexual Jeffrey Epstein--, seguido de unas elecciones en las que el Partido Laborista perdió más de 1200 concejales y el control del Senedd (Parlamento) galés en mayo.

De hecho, Burnham ha lanzado también consignas menos orientadas a lo local y regional y mucho más dirigidas a la política nacional, alegando que esta es la "última oportunidad de cambio" para el Partido Laborista.

"No habrá una segunda oportunidad, pero este resultado de esta noche nos brinda la oportunidad de construir una nueva política basada en la unidad y la esperanza, alejándonos del camino que nos lleva a una política dividida como la que vemos en Estados Unidos", ha defendido, reclamando la necesidad de "aprovechar esta oportunidad, encauzar de nuevo a este país por el buen camino, unir a la gente y lograr que las cosas funcionen correctamente".

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La elección parcial de Makerfield se convocó cuando Josh Simons, entonces diputado laborista, accedió a dimitir en mayo para permitir que Burnham se presentara al escaño y desafiara el debilitado liderazgo de Starmer, que, con todo, ha declarado que no renunciará a su cargo y que tiene la intención de combatir cualquier desafío.