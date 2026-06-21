Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Las cúpulas negociadoras de Irán y EEUU viajan a Suiza para su primer encuentro tras la firma del preacuerdo

Vance viaja hacia Suiza para participar en la primera ronda de negociaciones con Irán

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viajó este sábado hacia Suiza para participar en las primera ronda de negociaciones con Irán, prevista para este domingo en el complejo de Bürgenstock.

"Solo puedo estar allí uno o dos días. Espero que podamos avanzar en el tema nuclear y en el alto el fuego en el Líbano. Esos son los dos temas principales en los que debemos centrarnos. Estoy seguro de que los iraníes también tendrán asuntos que querrán tratar", declaró a los medios antes de tomar el avión a las 16:19 hora local (9:19 GMT).