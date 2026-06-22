Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán y EEUU acuerdan una hoja de ruta para un acuerdo final del conflicto en 60 días

Irán y EEUU acuerdan una hoja de ruta para un acuerdo final del conflicto en 60 días

Las delegaciones de EEUU e Irán acordaron crear un comité para impulsar una hoja de ruta que les permita llegar a un acuerdo final que ponga fin al conflicto en un plazo de 60 días, señaló el comunicado publicado por los mediadores, Catar y Pakistán.

"El Comité de Alto Nivel ha acordado una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días, sentando las bases para el inicio inmediato de nuevas conversaciones técnicas", subrayó el texto, publicado en X por los Ministerios de Exteriores de Catar y Pakistán, mediadores de las negociaciones, tras la ronda de conversaciones del domingo en Suiza. Según el comunicado, las negociaciones se desarrollaron "en un ambiente positivo y constructivo" y se lograron "avances alentadores".