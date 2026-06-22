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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Dos muertos y trece heridos, entre ellos cuatro niños, en ataques rusos sobre la región ucraniana de Járkov
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Mueren cuatro personas en un ataque ucraniano con drones contra la península de Crimea
Al menos cuatro personas murieron este domingo y cerca de una treintena resultaron heridas en un ataque ucraniano con drones contra la anexionada península de Crimea, informaron las autoridades locales. "Lamentablemente, como resultado de los ataques de drones enemigos contra la península de Kerch (parte más oriental de Crimea), hay víctimas entre la población civil. Según la información de la que disponemos en estos momentos, cuatro personas han muerto y 28 han resultado heridas", escribió Serguéi Axiónov, líder crimeo, en las redes sociales. Añadió que los servicios de emergencia se han personado en el lugar del ataque, donde se encuentra también el puente de 18 kilómetros que une Crimea con la Rusia continental. Según el canal de Telegram Astra, los aparatos no tripulados ucranianos golpearon una refinería en el puerto de Kerch, donde se habría declarado un incendio. Además, fragmentos de un dron habrían alcanzado también un edificio de viviendas.
Rusia lanza un ataque nocturno contra Ucrania con cuatro misiles y un centenar de drones
Rusia atacó la pasada noche Ucrania con cuatro misiles, dos de ellos de tipo Kinzhal, y con 105 drones, de los que 96 pudieron ser neutralizados, según el parte publicado este domingo por la Fuerza Aérea ucraniana. "En la noche del 21 de junio (desde las 18:00 del 20 de junio) el enemigo atacó con dos misiles balísticos Iskander-M/S-400 desde la región de Vorónezh y dos misiles aerobalísticos Kinzhal (zona de lanzamiento: espacio aéreo de la región de Riazán)", detalló la publicación. Los drones, que incluían aparatos no tripulados de tipo Shahed, Gerbera, Italmas y dispositivos réplica Parody, entre otros, despegaron desde las regiones rusas de Oriol, Kursk, Briansk, Milérovo, Primorsko-Ajtarsk y desde la Crimea ocupada.
La central nuclear de Zaporiyia vuelve a quedar sin suministro eléctrico externo
La planta nuclear ucraniana de Zaporiyia ha vuelto a perder el suministro eléctrico externo, por vigésima vez desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, informó este sábado el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena.
La causa del nuevo corte es un problema que afecta a la conexión Ferrosplavna-1 de 330 kilovoltios, la única que quedaba disponible, precisó el organismo con sede en Viena en un comunicado publicado en redes sociales.
Moscú deja de ser una fortaleza inexpugnable para los drones ucranianos
La capital rusa, al margen de las vicisitudes de la guerra durante más de cuatro años, esta semana dejó de ser una fortaleza inexpugnable para los drones ucranianos, que demostraron que Kiev puede amenazar al mismo corazón de Rusia. "Mi abuela, cuando vió las noticias, dijo: 'Mira, ya empezó la guerra'. Se ve que la generación mayor también empieza a abrir los ojos. Creo que mientras (el presidente ruso, Vladímir) Putin no acepte la paz, los ataques continuarán", comentó Timur, un residente en Moscú, en una carta al portal Meduza.
Ucrania tacha de "error estratégico" que Polonia retire una condecoración a Zelenski
El Gobierno ucraniano ha criticado la retirada por parte del presidente polaco Karol Nawrocki de la máxima distinción al mérito de Polonia, la Orden del Águila Blanca, al líder ucraniano Volodímir Zelenski debido a la crisis diplomática que atraviesan ambos países, y la ha calificado de "error estratégico". El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, expresó en Facebook su malestar por unos pasos "injustificados, impulsivos y desdeñosos" que no se refieren a Zelenski, sino "primariamente al Estado ucraniano" y que sólo benefician a Moscú. Por ello, anunció, ha decidido devolver la Orden al Mérito de la República de Polonia, que le fue concedida en octubre de 2022, señaló.
"Durante un año y medio hemos estado trabajando activamente para resolver contradicciones, despolitizar asuntos históricos, desbloquear labores profesionales y científicas, labores de búsqueda y exhumación y de reenterramientos a petición de la parte polaca", afirmó, en alusión a las tensiones por cuestiones históricas que han desembocado en la crisis actual.
Ucrania sufre un ataque nocturno ruso con 99 drones, de los que neutralizó 92
Rusia atacó Ucrania la pasada noche con 99 vehículos no tripulados, según el parte de este sábado de la Fuerza Aérea ucraniana, de los cuales 92 pudieron ser neutralizados. Los drones, que incluían drones kamikaze Shahed, así como drones de tipo Gerber e Italmas y dispositivos réplica, destinados a abrumar a las defensas aéreas enemigas, fueron lanzados desde las regiones rusas de Oriol, Briansk y Primorsko-Ajtarsk. "Según datos preliminares, a las 8:00 (hora local) las defensas aéreas habían derribado/ suprimido 92 drones enemigos de los tipos Shahed, Gerbera, Italmas y de otros tipos en el norte, sur y este del país", afirmó la Fuerza Aérea en su parte.
Polonia retira una importante distinción a Zelenski tras una disputa en torno a una milicia de la Segunda Guerra Mundial
Polonia ha retirado una importante distinción concedida al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras su decisión de bautizar a una de sus unidades militares como 'Héroes del UPA', en referencia a una milicia nacionalista que durante la Segunda Guerra Mundial luchó por la independencia del país y que Varsovia señala por cometer masacres contra civiles polacos.
El Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) y otros grupos armados nacionalistas llevaron a cabo una campaña de limpieza étnica y masacres en la región de Volinia y Galitzia, que entonces se encontraban bajo la ocupación nazi, que se saldó con la muerte de decenas de miles de civiles polacos. Zelenski bautizó recientemente al Centro de Operaciones Especiales Norte de las fuerzas de operaciones especiales del Ejército como 'Héroes del UPA', una decisión que ha precipitado que el presidente de Polonia, , haya retirado al mandatario la Orden del Águila Blanca, la más alta condecoración de Polonia.
Zelenski da una semana a Lukashenko para retirar las torres de repetición de la frontera
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha advertido este viernes a su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, que dispone de una semana para retirar de la frontera las torres de repetición que sirven para "dirigir" los ataques rusos sobre población ucraniana. "Si él no lo hace, lo haremos nosotros", ha avisado. "Que desmantele estos equipos, que los apague. Creo que una semana le bastará para hacerlo (...) Ahora mismo por esto están muriendo a diario civiles, hay niños heridos", ha denunciado Zelenski en una rueda de prensa conjunta con su par hondureño, Nasry Asfura, en Kiev, según recoge la agencia Ukrinform.
Zelenski ha explicado que Bielorrusia ha desplegado torres de repetición en dos regiones que hacen frontera con Ucrania para servir a los ataques rusos. "¿Por qué dicen que no quieren estar en esta guerra?", se ha preguntado el mandatario, en alusión a las afirmaciones desde Minsk que niegan su participación en el conflicto.
Ucrania ataca Moscú con drones por segundo día consecutivo
El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó este viernes de un nuevo ataque masivo de drones ucranianos contra la capital rusa, que en esta ocasión no dejó víctimas o daños. "Hoy, el enemigo lanzó otro ataque masivo contra Moscú. Tan solo en los límites (de la ciudad), las fuerzas de defensa aérea derribaron 76 drones", escribió el regidor en las redes sociales. Sobianin agregó que no se han registrado víctimas o daños por el nuevo ataque. Como consecuencia del masivo ataque de drones del jueves, en la región de Moscú murió una niña de ocho años y más de 16 personas resultaron heridas.
En el sureste de Moscú los drones lograron impactar contra un complejo de refinerías, que ya había sido atacado hace tres días.Sobianin también comunicó que restos de un dron derribado cayeron sobre un centro comercial adyacente al gran polígono industrial donde se encuentran las refinerías de Kapotnia.
Costa aclara que no pretende mediar con Rusia, pero defiende abrir un "canal diplomático"
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, precisó este jueves que la Unión Europea (UE) no aspira a mediar en las futuras negociaciones con Rusia con vistas a un acuerdo de paz en Ucrania, porque no puede ser neutral, pero defendió la necesidad de establecer un "canal diplomático" de comunicación con Moscú. Costa dijo en rueda de prensa al término de una cumbre europea que quería "aclarar malentendidos", tras confirmarse los primeros contactos de su equipo con el Kremlin, y subrayó la importancia de hablar directamente con Moscú, algo que opinó no implica entrar en "competencia" con otros actores.
"Quiero aclarar malentendidos: La UE no tiene intención de ser mediadora, está del lado de Ucrania, hemos estado con Ucrania durante la guerra y lo estaremos después. Lo que está claro es que no tenemos señales claras de que Rusia se quiera implicar ahora en unas negociaciones serias". dijo Costa.
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