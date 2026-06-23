Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán dice que las negociaciones técnicas con EEUU han concluido y que ambas partes pasan a una segunda fase

Israel retirará a los pelotones de reservistas de las comunidades fronterizas con Líbano

A partir del próximo domingo, Israel liberará del servicio militar a los pelotones de defensa compuestos por reservistas que permanecen desplegados en las comunidades del norte fronterizas con el Líbano, a la luz de la evolución del alto el fuego, confirmó a EFE el Ejército de Israel.

"De acuerdo con la evaluación operativa y tras una serie de debates sobre el tema, se ha decidido reducir la estructura de efectivos de los pelotones de defensa en todas las comunidades situadas a lo largo de la línea de conflicto de la frontera norte", recoge el comunicado compartido por las fuerzas armadas.