Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán dice que las negociaciones técnicas con EEUU han concluido y que ambas partes pasan a una segunda fase

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El ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, saluda este lunes a su homólogo iraní, Abbas Araqchí, a su llegada a Mascate .

El ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, saluda este lunes a su homólogo iraní, Abbas Araqchí, a su llegada a Mascate . / MINISTERIO DE EXTERIORES DE OMÁ / Europa Press

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O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

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