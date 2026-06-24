Conflicto en Oriente Próximo, en directo | La OIEA asegura que las inspecciones en las centrales nucleares de Irán comenzarán "pronto"

El OIEA asegura que las inspecciones en las centrales nucleares de Irán empezarán "pronto"

El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha asegurado este miércoles que las inspecciones en las centrales nucleares en Irán comenzarán "pronto", en medio de las discrepancias sobre el proceso tras la reciente firma de un memorando de entendimiento entre Teherán y Washington de cara a poner fin al conflicto en Oriente Próximo. Así, Grossi ha destacado durante una visita a la central nuclear de Fukishima, en Japón, que estas inspecciones "deben ser llevadas a cabo". "Estamos analizando cómo y dónde realizarlas, pero empezaremos pronto las inspecciones", ha subrayado durante una rueda de prensa, según ha recogido el diario japonés 'Nikkei'. El jefe del OIEA ha hecho hincapié en que estas inspecciones "serán llevadas a cabo con la cooperación del Gobierno de Irán", antes de declinar dar una fecha para su inicio. "Si es pasado mañana, dentro de una semana o dentro de diez días es algo importante, pero no esencial", ha remachado.