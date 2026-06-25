Muere en un atentado con coche bomba un corresponsal de la cadena de televisión Al Arabiya en Yemen

El corresponsal de la cadena de televisión saudí Al Arabiya en Yemen, Mohamed Aidá, ha muerto por la explosión de una bomba colocada en su vehículo, un atentado que ha tenido lugar en la ciudad de Mukalla, en el sur del país, según ha informado este jueves la propia cadena.

El periodista, de 40 años, resultó gravemente herido debido a una deflagración que varios testigos han descrito como "muy potente". El artefacto habría sido colocado justo debajo del asiento del conducto, tal y como apuntan estas informaciones.

Así, Aidá falleció en el acto en una carretera de la citada ciudad portuaria, situada en la gobernación de Hadramaut, cuando se dirigía a un encuentro con un amigo tras dejar a su familia en casa.

El enviado de la ONU a Yemen, Hans Grundberg, ha condenado lo sucedido y ha extendido sus condolencias a sus "familiares, sus colegas y más amplia comunidad de periodistas de Yemen". "Tomo nota de la investigación abierta por las autoridades y acojo con satisfacción los esfuerzos continuos para esclarecer los hechos, garantizar la rendición de cuentas y fortalecer la confianza pública", ha afirmado en un comunicado difundido en redes sociales.

Además, ha subrayado que los periodistas "deben poder llevar a cabo su trabajo sin temor alguno" y ha hecho hincapié en que las figuras públicas, "incluidos los profesionales de los medios y la sociedad civil deben estar protegidos".

Asimismo, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y el Sindicato de Periodistas Yemeníes (YJS) han condenado "enérgicamente" el asesinato de Aidá, primer periodista asesinado en Yemen en lo que va de año, y han exigido una investigación independiente y "rápida" para que los responsables "rindan cuentas".

Desde el YJS han lamentado que ya había recibido amenazas durante las semanas anteriores a su muerte. El sindicato ha exigido a las autoridades investigar lo sucedido de forma "urgente, transparente e independiente" y "revelar todas las circunstancias del crimen", además de publicar quiénes fueron los perpetradores, instigadores y planificadores del mismo.

Por su parte, el secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, ha recordado que los periodistas trabajan en circunstancias "extremadamente difíciles" en Yemen, "enfrentándose a asesinatos, detenciones y acoso". "Instamos a las autoridades a que lleven a cabo una investigación independiente y rápida sobre este ataque y a que los responsables rindan cuentas ante la justicia".

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También exigimos al Gobierno que coopere con el YJS en el establecimiento de un "mecanismo nacional de seguridad para los medios de comunicación que proteja a los periodistas". "La impunidad debe terminar ya", ha remachado.

Fuente: El Periódico